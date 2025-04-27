小琉球假日吸1.2萬人次 擬恢復鵬琉線形塑「小三角跳島旅遊」

屏東小琉球假日可達1萬2000人次。圖為小琉球白沙漁港登船門。（記者蔡昀容攝）

2025/04/27 13:02

〔記者蔡昀容／台北報導〕屏東小琉球是國內熱門旅遊景點，假日可吸引1萬2000人次，目前由2條航線載客登島。觀光署署長周永暉表示，未來預計恢復「大鵬灣－大福」航線，以3條航線服務旅客，分散人潮壓力，同時搭配大鵬灣招商，將東港、小琉球、大鵬灣連成小三角，成為另類跳島旅遊。

自屏東前往小琉球，現有東琉線「東港－白沙」及鹽琉線「鹽埔－大福」2條航線，共16艘客船及3艘貨船，客運固定航班每週38航次，2023年全年載客量289萬人次。

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周永暉表示，本島前往小琉球僅需30分鐘航程，是值得推廣的旅遊地，目前已有東琉線、鹽琉線，未來規劃恢復鵬琉線「大鵬灣－大福」，除了旅客分流不擁擠，也將東港、小琉球、大鵬灣連成小三角，讓旅客順時鐘及逆時鐘都能玩，成為另類跳島旅遊。

周永暉指出，未來也希望與屏東縣政府合作，在小琉球另設置觀光碼頭，提升更好的遊憩品質。另外，航港局補助縣府打造的鹽琉線船運服務中心，大廳有沉浸式體驗海底世界的環繞裝置，縣府也將部分空間委外，將提供餐食等服務，提升遊憩功能。

小琉球小山看海藝文園區執行長許博翰觀察，台灣好行前年開高鐵站至東港碼頭路線之後，登島的國際客變多，德國、法國、韓國旅客數每年增加2至3％，其中也有不少留學生，來浮淺、潛水、曬太陽、看海龜或放空休息。

許博翰指出，不少小琉球歐美客是兩週亞洲行中途來台旅遊；也有人是重遊客，例如台灣朋友邀請來玩或是參加台灣朋友婚禮，而順道安排旅遊。

許博翰直言，確實感受到台灣物價高、國旅市場萎縮情況，台灣旅客要回流國旅市場可能還要一段時間，目前導入國際遊客人流較有機會。疫情期間回台的潛水教練，隨著國際旅遊回溫雖陸續離台，但人手不算缺。

但基礎服務量能大缺工。許博翰表示，主要是人力成本問題，因此餐廳、房務很難找；「打工換宿」小幫手也變少，可能是少子化學生少，也可能是學生更傾向出國找打工換宿機會。業界希望能申請國外人力，以許的經驗來說，就有來自香港及馬來西亞的旅客有意願，他們主要是想來感受小島生活氛圍。

許博翰觀察旅客在小琉球的單日花費。一般國際客不會花錢參加教練課程，而是傾向自備或租裝備下海玩耍，而且多採步行方式移動，單日花費落在3000元左右；台灣旅客含船票、機車、住宿、早餐、遊程、浮淺等等，單日約4000至5000元；旅行社安排的包車旅遊，內含餐廳、體驗潛水等行程，單日花費約8000至1萬元，國內外都有遊客買單。

位於屏東的鹽琉線船運服務中心，大廳有沉浸式體驗海底世界的環繞裝置。（記者蔡昀容攝）

屏東小琉球海景美不勝收。（記者蔡昀容攝）

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