為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　生活

    小琉球假日吸1.2萬人次 擬恢復鵬琉線形塑「小三角跳島旅遊」

    屏東小琉球假日可達1萬2000人次。圖為小琉球白沙漁港登船門。（記者蔡昀容攝）

    屏東小琉球假日可達1萬2000人次。圖為小琉球白沙漁港登船門。（記者蔡昀容攝）

    2025/04/27 13:02

    〔記者蔡昀容／台北報導〕屏東小琉球是國內熱門旅遊景點，假日可吸引1萬2000人次，目前由2條航線載客登島。觀光署署長周永暉表示，未來預計恢復「大鵬灣－大福」航線，以3條航線服務旅客，分散人潮壓力，同時搭配大鵬灣招商，將東港、小琉球、大鵬灣連成小三角，成為另類跳島旅遊。

    自屏東前往小琉球，現有東琉線「東港－白沙」及鹽琉線「鹽埔－大福」2條航線，共16艘客船及3艘貨船，客運固定航班每週38航次，2023年全年載客量289萬人次。

    周永暉表示，本島前往小琉球僅需30分鐘航程，是值得推廣的旅遊地，目前已有東琉線、鹽琉線，未來規劃恢復鵬琉線「大鵬灣－大福」，除了旅客分流不擁擠，也將東港、小琉球、大鵬灣連成小三角，讓旅客順時鐘及逆時鐘都能玩，成為另類跳島旅遊。

    周永暉指出，未來也希望與屏東縣政府合作，在小琉球另設置觀光碼頭，提升更好的遊憩品質。另外，航港局補助縣府打造的鹽琉線船運服務中心，大廳有沉浸式體驗海底世界的環繞裝置，縣府也將部分空間委外，將提供餐食等服務，提升遊憩功能。

    小琉球小山看海藝文園區執行長許博翰觀察，台灣好行前年開高鐵站至東港碼頭路線之後，登島的國際客變多，德國、法國、韓國旅客數每年增加2至3％，其中也有不少留學生，來浮淺、潛水、曬太陽、看海龜或放空休息。

    許博翰指出，不少小琉球歐美客是兩週亞洲行中途來台旅遊；也有人是重遊客，例如台灣朋友邀請來玩或是參加台灣朋友婚禮，而順道安排旅遊。

    許博翰直言，確實感受到台灣物價高、國旅市場萎縮情況，台灣旅客要回流國旅市場可能還要一段時間，目前導入國際遊客人流較有機會。疫情期間回台的潛水教練，隨著國際旅遊回溫雖陸續離台，但人手不算缺。

    但基礎服務量能大缺工。許博翰表示，主要是人力成本問題，因此餐廳、房務很難找；「打工換宿」小幫手也變少，可能是少子化學生少，也可能是學生更傾向出國找打工換宿機會。業界希望能申請國外人力，以許的經驗來說，就有來自香港及馬來西亞的旅客有意願，他們主要是想來感受小島生活氛圍。

    許博翰觀察旅客在小琉球的單日花費。一般國際客不會花錢參加教練課程，而是傾向自備或租裝備下海玩耍，而且多採步行方式移動，單日花費落在3000元左右；台灣旅客含船票、機車、住宿、早餐、遊程、浮淺等等，單日約4000至5000元；旅行社安排的包車旅遊，內含餐廳、體驗潛水等行程，單日花費約8000至1萬元，國內外都有遊客買單。

    位於屏東的鹽琉線船運服務中心，大廳有沉浸式體驗海底世界的環繞裝置。（記者蔡昀容攝）

    位於屏東的鹽琉線船運服務中心，大廳有沉浸式體驗海底世界的環繞裝置。（記者蔡昀容攝）

    屏東小琉球海景美不勝收。（記者蔡昀容攝）

    屏東小琉球海景美不勝收。（記者蔡昀容攝）

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖
    相關新聞
    生活今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應

    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播