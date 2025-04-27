瑞芳觀光公車177路遊七大景點 1日券49元

新北市177瑞芳觀光公車今天（27日）上路，新北市長侯友宜（右三）、立委廖先翔（右二）、新北市觀旅局長楊宗珉（右一）、新北市議員林裔琦（左三）、台北客運董事長李博文（左二）、新北市交通局長鍾鳴時（圖左一）。（記者俞肇福攝）

2025/04/27 13:11

〔記者俞肇福／新北報導〕新北市瑞芳區常吸引很多遊客造訪，177路瑞芳觀光公車今天（27日）上路。新北市長侯友宜指出，新北市交通局與台北客運攜手規劃串聯瑞芳山海美景177觀光巴士，今天起到5月16日週五到週日發車，5月17日起配合世界壯年運動會每天發車；市府發行一日券49元，乘客也可使用1200通勤月票及敬老愛心卡暢遊無阻。

侯友宜指出，5月17日將迎來世界壯年運動會，為了迎接更多國際觀光旅客，新北市政府不但發了3萬5千張的紀念票卡，還規劃177瑞芳觀光公車，是一個串聯7大景點、7個轉運站，所以才命名為177觀光公車。

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侯友宜指出，這7大景點都是大家都耳熟能詳觀光景點，有深澳鐵道自行車、黃金瀑布、陰陽海，還有水豚君、勸濟堂、黃金博物館、九份老街到瑞芳車站，可以說把山海串在一起，而且一日券只有49元，49元讓你在瑞芳最美的地方玩一整天。

侯友宜說，非常感謝負責177瑞芳觀光公車路線的台北客運董事長李博文的允諾，「台北客運會承擔起177瑞芳觀光公車營運」；侯友宜表示，他要謝謝台北客運參與這項客運路線業務的每個人，也請瑞芳鄉親與民眾用行動來力挺，多多搭乘177觀光公車，哪怕是不下車，光是欣賞沿途山與海美景，都值回票價。

新北市177瑞芳觀光公車今天（27日）上路，新北市長侯友宜指出，今天起到5月16日177觀光公車，只要49元一日券就可暢玩7大景點一整天。（記者俞肇福攝）

新北市177瑞芳觀光公車今天（27日）上路，新北市長侯友宜（左一）、立委廖先翔（左二）、市議員林裔琦（右一）在首次上路載客的177觀光巴士上合體拍照。（記者俞肇福攝）

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