南市灣港協會「乾燥服務」送到家 獨老足感心

台南市灣港照顧關懷協會乾燥服務車開進社區，為地方獨居老人、自理能力差的弱勢者做衣物、寢具的烘乾服務。（圖由南市灣港照顧關懷協會提供）

2025/04/27 12:55

〔記者王俊忠／台南報導〕台南市灣港照顧關懷協會，從今年4月起開始提供到宅乾燥車服務，為中低收入戶、獨居長輩或自理能力不佳者提供服務，協助將棉被、衣物烘乾。協會指出，台灣為海島型氣候、天氣多潮濕，寢具、衣物不易乾燥，易引發過敏原、塵蟎及病菌滋生，這項服務對獨居、自理能力差者是項福音。

由於許多獨居長者行動不便，與自理能力差者要將大型寢具棉被曬乾並非易事。灣港協會與市府社會局配合，利用乾燥殺菌車提供殺菌、脫臭、乾燥功能。乾燥車利用煤油發動，過程中完全不使用藥劑，同時透過溫度80度以上、加熱乾燥45-60分鐘，產生比太陽的乾燥力（燥乾）4倍以上、以及60倍以上的殺菌力，進行全面消毒殺菌並除去惡臭。

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協會說，經由如此乾燥、殺菌作業，讓原本潮濕充滿病菌的床被、榻榻米和枕頭等，變成熱烘烘的膨鬆暖被，不僅杜絕皮膚感染性疾病疑慮，也能讓服務對象享有較好的清潔衛生居家環境。

灣港協會志工團團長曾俊郎近日偕多名志工，到安定區服務王姓獨居長輩，為其烘乾棉被與衣物共10件次，南市副議長林志展助理與地方區長李燿州等人都到場關懷獨居長輩，同時嘉勉灣港協會志工群服務台南各里各據點的義行，希望如此暖心的服務持續不斷做下去。

台南市灣港照顧關懷協會乾燥服務車開進社區，為地方獨居老人、自理能力差的弱勢者做衣物、寢具的烘乾服務。（圖由南市灣港照顧關懷協會提供）

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