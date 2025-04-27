助弱送暖 國際獅子會300B2區捐贈新北市復康巴士

獅子會300B2區總監林金結（右2）代表捐贈，副市長朱惕之（左3）和社會局長李美珍、交通局副局長林麗珠代表受贈。（圖由新北社會局提供）

2025/04/27 12:46

〔記者陳奕劭／新北報導〕國際獅子會300B2區近日捐贈1輛高頂復康巴士給新北市政府，由副市長朱惕之受贈，並代表市長侯友宜回贈感謝牌，感謝獅子會300B2區長期熱心公益和社會服務。

市議員、國際獅子會300B2區總監林金結表示，300B2區成立於2002年，長期行動關懷社會與公益服務，此次捐贈復康巴士不僅是延續獅子會愛心，更代表對弱勢族群的深切關懷，未來也將持續結合各分會資源，擴大服務的觸角，回饋地方。

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林金結指出，今年2月份捐贈新北市消防水箱車、消防滅火毯及高頂救護車後，再次捐贈1輛高頂復康巴士，展現獅子會長年關懷社會、服務人群的精神，並提升行動不便的身障者與年長者交通便利與生活品質。

朱惕之說，無論消防水箱車、救護車或復康巴士，都是市民在公共安全或就醫就養的需求，感謝獅子會長期熱心公益。這次受贈的復康巴士是新北市第860輛，其中789輛由民間團體與市民個人的愛心與付出。因逐年汰換達使用年限的車輛，實際投入營運的復康巴士有510輛，其營運由市府編列預算支應。

國際獅子會300B2區近日捐贈1輛高頂復康巴士給新北市政府，副市長朱惕之（左）代表市長侯友宜回贈復康巴士模型車給林金結。（圖由新北社會局提供）

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