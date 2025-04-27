不出國也能參加潑水節！ 泰國人氣歌星降臨碧潭開演唱會

「泰國潑水節暨移工歡樂健康路跑活動」早上7點至下午3點在新店碧潭風景區東岸廣場登場。（新北勞工局提供）

2025/04/27 12:37

〔記者陳奕劭／新北報導〕不用出國也能參加泰國潑水節！「泰國潑水節暨移工歡樂健康路跑活動」今天（27日）早上7點至下午3點在新店碧潭風景區東岸廣場登場，除清晨舉行的路跑外，現場設有泰國市集、美食區、慈濟醫診、義剪、視障按摩等攤位，中午後泰國人氣女星Bam Phailin（แบม ไพลิน）、Kaimook （ไข่มุก รุ่งรัตน์）將演唱經典歌曲，為各國民眾帶來精彩的碧潭演唱會。

今天清晨舉行3公里的路跑，迎接潑水節慶典，活動也帶來泰拳表演，讓現場民眾看了目不轉睛，中午過後泰國人氣女星Bam Phailin（แบม ไพลิน）、Kaimook （ไข่มุก รุ่งรัตน์）將登台表演，帶來泰國經典歌曲與青春熱曲，長達2小時的演出，將現場氣氛炒到最嗨，讓各國民眾享受精彩的音樂盛宴。

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除了表演以外，碧潭廣場也設有泰國市集、美食區、慈濟醫診、義剪、視障按摩等攤位，吸引上千位來自台灣以及泰國、越南等東南亞國家的民眾逛攤、散步。

新北副市長劉和然表示，泰國移工與新住民來到台灣發展，讓新北市經濟發展逐步向前走，不僅協助許多基礎建設，傳統產業也有很多泰國移工加入，也謝謝泰國好朋友們幫忙照顧長輩，讓台灣年輕人可以參加工作。新北市每年舉辦潑水節，讓移工感受母國的傳統文化，今年舉辦路跑、誦經祈福、泰拳表演，還有眾人最期待的下午演唱會，呈現台灣是多元的國家，新北是大家友善相處的城市。

市府勞工局表示，潑水節活動可以提供移工熟悉又溫暖的文化空間，也讓市民深入體驗異國文化，實踐共融與尊重的價值。

！「泰國潑水節暨移工歡樂健康路跑活動」早上舉行路跑，為潑水節活動揭開序幕。（記者陳奕劭攝）

碧潭廣場設有泰國市集、美食區、慈濟醫診、義剪、視障按摩等攤位，吸引來自台灣以及泰國、越南等東南亞國家的民眾逛攤、散步。（記者陳奕劭攝）

新北市副市長劉和然表示，今年活動有路跑、誦經祈福、泰拳表演，還有眾人最期待的下午演唱會。（記者陳奕劭攝）

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