桃園蘆竹坑子五號橋護岸沖刷掏空 5月動工整治

蘆竹區坑子里坑子五號橋沿線河段護岸因長年沖刷掏空，桃市府水務局將於5月9日啟動整治工程。（圖由桃市府水務局提供）

2025/04/27 12:23

〔記者鄭淑婷／桃園報導〕桃市府水務局今（27日）表示，蘆竹區坑子里貓尾崎排水幹線坑子五號橋（2K+300~2K+594）整治工程，預計5月9日開工，總經費約1530萬元，工期約6個月，工程位置在坑子五號橋下游，完工後該河段防洪標準可提升至10年重現期距及25年不溢堤，將有效減少水患發生。

水務局表示，因該區段上游位處山坡地野溪，地勢陡峭加上長年水流沖刷，造成部分護岸基礎出現掏刷現象，護岸坡面產生裂縫，既有固床工也有基礎掏空等情形，影響河道整體穩定性及下游安全，為改善現況並提升河道防災能力，水務局啟動整治工程，包括新建及修復護岸總長約186公尺、修復2座既有固床工，並增設3座集水井及1座封牆，透過結構補強與排水路系統完善，有效降低汛期致災風險，保障下游民眾生命財產安全。

請繼續往下閱讀...

另考量工程位處山區自然環境，周邊生態資源豐富，為減少工程對生態環境影響，採生態友善原則辦理施工作業，施工前於工區周邊設置防護設施，防止施工廢水及土石逸散，施工期間將儘量縮小施工範圍，採階段式分區施工方式，減少對野生動植物活動範圍的干擾，以維護當地生態平衡。

蘆竹區坑子里坑子五號橋沿線河段護岸因長年沖刷掏空，桃市府水務局將於5月9日啟動整治工程。（圖由桃市府水務局提供）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法