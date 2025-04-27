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    白沙屯媽祖急行軍將登場 香燈腳call社頭「黑狗兄」支援「戰襪」

    「黑狗兄」李東林為白沙屯媽祖轎班做「戰襪」，今年應香燈腳要求前進拱天宮開「戰襪快閃店」。（照片由李東林提供）

    「黑狗兄」李東林為白沙屯媽祖轎班做「戰襪」，今年應香燈腳要求前進拱天宮開「戰襪快閃店」。（照片由李東林提供）

    2025/04/27 12:31

    〔記者顏宏駿／彰化報導〕苗栗縣白沙屯拱天宮媽祖今年南下雲林縣北港徒步進香5月1日深夜將出發，預計5月3日就要抵達北港，一開局就要衝約150公里，「超硬行程」考驗香燈腳的腳力和意志力。不少香燈腳擔心得「蚵仔煎（起水泡）」急CALL社頭黑狗兄李東林到拱天宮賣「轎班戰襪」。

    5年前李東林以自己的製襪專業為白沙屯媽祖轎班量身打造「戰襪」，解決轎班長程步行引發腳疼問題，前年獲得拱天宮的商品授權才開始對外販售，他也連年贈送近千雙的襪子給拱天宮，「粉紅超跑戰襪」名聲不脛而走。

    今年白沙屯媽祖徒步前往北港進香自3月27日開放報名以來，人數已逾32萬人。今年行程超硬，進香隧伍將挑戰36小時到北港，近150公里的路程考驗香燈腳耐力，跟隨「粉紅超跑」進香要有心理準備。大批香燈腳近來湧入李東林經營的「OH 9」粉絲頁，希望「戰襪團隊」能出馬為香燈腳解危。

    「粉紅超跑戰襪」今年再度引發香燈腳瘋搶，李東林說，社頭的工廠天天加班趕工，應廣大的香燈腳要求，他們自今天起至5月1日將在拱天宮（王藤咖啡前），從每日早上11點起推出「戰襪快閃店」。

    李東林說，能跟白沙屯媽祖結緣是畢生的榮幸，因為進香路程遙遠，為避免受傷，香燈腳除了需要合適的運動鞋，更需要機能襪保護。在幫轎班設計戰襪的過程中，從白沙屯媽醫療團口中得知，過去每10名隨香香客之中有9人長途跋涉出現足部問題，有人走到最後一天換襪子即發生「蚵仔煎（足部磨出水泡）」，他仔細研究發現，很多香燈腳不惜花大錢買一雙好鞋，卻捨不得花幾百元買一雙好襪，其實一雙好的機能襪能貼合和保護足部、緩衝壓力，長途跋涉不會感至腳酸或起水泡。

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