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    首頁　>　生活

    高專人才歸化缺角 德籍中醫師馬培德盼修法留才也留親

    馬培德的父親來台半年，去年5月屆滿回德，全家期待再來台能待一年，父親卻在德國疑似罹患新冠肺炎病逝，讓他遺憾不已。（馬培德醫帥提供）

    馬培德的父親來台半年，去年5月屆滿回德，全家期待再來台能待一年，父親卻在德國疑似罹患新冠肺炎病逝，讓他遺憾不已。（馬培德醫帥提供）

    2025/04/27 12:30

    〔記者蔡淑媛／台中報導〕國民黨立法委員近期修法疑將中國籍配偶取得台灣身分證年限從6年縮短到4年，引發爭議。中國醫藥大學德國籍教授馬培德雖已歸化我國籍，但仍希望透過修法，對於專業外國人的依親規定有妥善處理。

    德籍中醫師、中國醫藥大學教授馬培德7年前以外國高級專業人才歸化我國籍，身為家中獨子的他發聲，母親病逝後，84歲父親2023年底來台依親，最多只能居住6個月，去年5月屆滿回德，全家期待再來台能待一年，父親卻在德國疑似罹患新冠肺炎病逝，讓他遺憾不已。

    馬培德說，父親在台灣與他們生活，雖然不會說中文，也不識中文字，但身體好、耳聰目明，會自己搭公車到處玩，會自己去泳池游泳，接孫子馬樾回家，很適應台灣生活，礙於居留相關規定，在台就醫只能自費或是德國保險，在台灣半年也必須出境，才能再來台。

    當時高齡老父很舟車勞頓往返出入境，讓馬培德憂心不已，就希望能修訂相關法令，改善相關規定，解決專業外國人在台問題，但去年5月馬父返回德國，外出旅行探親，準備再回台前，疑似罹患親冠肺炎病逝，成為馬培德永遠的遺憾。

    馬培德希望妻小別再受居留問題所困擾，更希望台灣將高級專業人才歸化台灣籍，也能同讓其家人歸化，讓他們安心在台灣打拚、立足生活。

    德國國籍政策是「屬人主義」，為因應人口老化及少子化，後來開放雙重國籍移民，合法居留滿五年的民眾可有資格申請歸化為公民，若符合「具特殊重大成就」條件，滿3年就可以申請，子女可自動獲公民權。

    移民署說明，外國「高級專業人才」除了可直接歸化為我國國民外，若取得永久居留者，其未成年子女也可同時申請；如果外國（特定）專業人才經許可永久居留，未成年子女居住滿一定期間（3~5年）後，也可申請永久居留。

    立院去年5月三讀通過國籍法部分條文，將外國高級專業人才申請歸化居留年限，從現行連續3年每年須有183日以上合法居留事實，放寬為連續2年，加強延攬優秀外國人才。

    馬培德的父親來台半年全家團聚，去年5月屆滿回德疑似罹患新冠肺炎病逝，讓家人遺憾不已。（馬培德醫師提供）

    馬培德的父親來台半年全家團聚，去年5月屆滿回德疑似罹患新冠肺炎病逝，讓家人遺憾不已。（馬培德醫師提供）

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