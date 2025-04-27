統測》彰師附工監考出包 今第2天考試校方說明

彰師大附工統測考場，校門口設立考試期間進行車輛管控的告示牌。（記者張聰秋攝）

2025/04/27 12:14

〔記者張聰秋／彰化報導〕114學年度四技二專統一入學測驗（簡稱「統測」）今天（27日）進行第2天考試，昨天傳出監考出包的彰化師大附工考場，今早考場秩序正常，校方也加強人員和車輛進出管控。對於昨天要求考生離場拿身分證核對、影響考生權益一事，校方表示，考試期間不對外回應，相關情況已進入調查，將等技專校院入學測驗中心（簡稱「測驗中心」）公布結果。

統測為期2天，今天是最後一天，彰化考區設有建國科大、彰師附工、彰化高商、崇實高工、員林家商、員林農工等6個考場。由於已是第2天，考生大多熟悉試場環境，上午各考場秩序良好，沒有發生走錯場地或趕場的情形。

請繼續往下閱讀...

記者今早在彰師附工現場觀察，校門口有工作人員控管車輛進出，並設有告示牌提醒非考試人員不得進入。對於昨天監考人員要求考生臨時離場拿身分證查驗，校方僅回應「無法發言」，至於今天是否仍有查驗或其他措施，將由測驗中心統一對外說明。

昨天傳出統測監考出包的彰化師大附工考場，今早考場秩序正常，校方也加強人員和車輛進出管控。（記者張聰秋攝）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法