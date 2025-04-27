全國綠繡眼吟鳴大賽在中市瑞穗國小登場 千隻鳥兒齊鳴

台中市愛鳥協會在豐原瑞穗國小舉辦全國綠繡眼吟鳴大賽，比站姿也比體態、毛色及鳴唱聲。（記者歐素美攝）

2025/04/27 12:05

〔記者歐素美／台中報導〕台中市愛鳥協會今天在豐原瑞穗國小舉辦全國綠繡眼吟鳴大賽，現場聚集上千隻鳥兒齊鳴，除了參賽的965隻綠繡眼，還有許多民眾帶著愛鳥到場觀摩交流，其中也不乏越南及印尼籍移工前來參賽，移工表示，養鳥很紓壓；綠繡眼吟鳴大賽比站姿、體態、毛色及鳴唱聲，愛鳥人士現場交流，笑稱看到綠繡眼清亮叫聲悅耳心情好，一天活力滿滿。

台中市愛鳥協會理事長賴靖雯表示，早期是舉辦畫眉鳥鳴唱比賽，後因畫眉鳥列為保育類而改為綠繡眼吟鳴大賽，今年要辦8場全國比賽，今天是第4場，由台中市愛鳥協會主辦，共有965隻綠繡鳥參賽。

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965隻綠繡眼集中掛在瑞穗國小操場，由12位評審逐一觀察，針對鳥兒的站姿、毛色、體態和鳴唱聲等給分數，3票以上才算入圍，最後選出120隻得獎的鳥兒；一名評審說，綠繡眼鳴賽比賽就像人的選美賽，需看外型和才藝。

台中市議員謝志忠是台中市愛鳥協會顧問，他表示，每次參加綠繡眼鳴唱比賽，總是會喚起自己小時候記憶，當年故鄉的綠繡眼可謂滿山遍野，四處都是綠繡眼的聲影，隨著環境改變，現在綠繡眼真的很少了。

8年級的賴靖雯說，綠繡眼不只是寵物，也像家人，最長壽命可達17年，除餵食飼料，偶爾也餵食水果補充營養，每週幾天讓牠們曬太陽或放盆水讓牠們洗澡。

瑞穗國小校長詹文成表示，學校提供場地給台中市愛鳥協會舉辦綠繡眼吟鳴大賽，是一個別開生面的活動，希望藉由不一樣的活動有些教育意義，每隻鳥都是一個生命，如何善待生命，讓牠發出悅耳的聲音來療癒我們這麼緊張快速的生活，這是一個調劑，也讓來學校運動休閒的社區民眾進而賞鳥，讓生活更有趣味。

40歲的越南華僑楊通聲，定居台灣20年，家住台北林口，他表示，自己不喝酒不抽菸，從事鐵工，工作壓力就靠養鳥紓壓，也是生活的樂趣，目前在家裡養了約10隻鳥，因為喜歡就不覺得吵，反而覺得鳥叫很好聽；來自印尼的移工「阿萬」今年26歲，這次也參加綠繡眼吟鳴大賽，他笑稱，不喝酒不抽菸，養鳥是樂趣。

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台中市愛鳥協會今天在豐原瑞穗國小舉辦全國綠繡眼吟鳴大賽，現場聚集上千隻鳥兒齊鳴。（記者歐素美攝）

台中市愛鳥協會在豐原瑞穗國小舉辦全國綠繡眼吟鳴大賽，比站姿也比體態、毛色及鳴唱聲。（記者歐素美攝）

現場也有許多愛鳥人士帶著愛鳥到場觀摩交流。（記者歐素美攝）

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