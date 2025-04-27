感謝助城市發展 竹市表揚20模範移工

米希爾與長者互動溫馨，細心照料，讓受照顧者感受到家的溫暖。（圖由市府提供）

2025/04/27 12:13

〔記者蔡彰盛／新竹報導〕新竹市政府日前舉辦模範勞工表揚大會，公開表揚20名在產業與照顧領域表現優異的模範移工。他們來自印尼、越南、菲律賓等國，長年在新竹市深耕奉獻，不僅為城市注入穩定的勞動力，也帶來滿滿的人情溫暖。

來自菲律賓的米希爾已在台服務超過14年，長期投入居家照顧工作，以溫柔與耐心陪伴高齡長者，悉心照料阿公的日常生活，不僅料理三餐用心，更讓每一餐都飄著家的味道。她的貼心與堅持，深受雇主信賴，也獲得長者與鄰里的肯定。她持續自我進修，提升照護專業，並成功取得「中階技術人力」資格，穩健朝在台長期發展的目標邁進。談及在台生活的點滴，她感謝台灣幫助外籍工作者，讓她和家人能擁有安穩的生活，將會永遠感謝這片土地。

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來自越南的阮氏玄在台工作將近十年，始終秉持積極學習的態度，不僅精通裁切與雷射機操作，專業表現深獲雇主讚賞。她於去年順利取得「中階技術人力」資格，中文能力更達8成，能流暢參與工作會議與日常溝通。此外主動考取機車駕照，長期保持全勤的出勤紀錄，並熱心協助新進同鄉融入工作與生活。阮氏玄個性溫和有禮、樂於助人，常以中越雙語促進團隊交流，成為公司內部和諧互動的重要橋梁。她的敬業與親切不僅獲得同仁肯定，也展現出移工優秀代表的風範，成為企業中難能可貴的中堅力量。

阮氏玄在工作崗位上專注操作機台，展現出色的技術能力與敬業精神。（圖由市府提供）

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