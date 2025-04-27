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    別再亂丟！ 雲林虎尾垃圾清運一次3人員抽查 背後原因曝光

    日前虎尾清潔隊垃圾車被發現含有石塊被退運，更遭禁止入場7天。（虎尾鎮清潔隊提供）

    日前虎尾清潔隊垃圾車被發現含有石塊被退運，更遭禁止入場7天。（虎尾鎮清潔隊提供）

    2025/04/27 12:12

    〔記者李文德／雲林報導〕雲林縣虎尾鎮清潔隊公布，鎮內垃圾車已遭垃圾處理場退運5次，日前因車內含有土石，被禁運7天。清潔隊長張淙源表示，即日起已不定時派員稽查，每條清運路線3名人員巡視，不符分類標準即退回。

    雲林縣政府今年修訂「雲林鄉鎮垃圾進廠焚化管制規定」，3月起上路，同輛垃圾車單月2次違規禁運2天、3次違規禁運5天，若夾帶可能損壞焚化爐設備的廢棄物禁運7天。

    張淙源表示，近日因進入垃圾處理場，被發現車內含有一包土石、大型石塊等，被視為嚴重違規因此被禁止7天禁運。是今年退運5次以來最嚴重違規，因此盼鎮民能夠落實分類，因此祭出巡檢稽查。

    張淙源說，稽查人員共有15名，將針對鎮內10條路線不定時分工抽查，每條路線共有3名人員巡視，在垃圾車抵達前查看垃圾分類，一旦不符規定便會請民眾重新分類好才能丟置車內。現在連20處夜間定點清運也已經派員加強，下周起12處的晨間定點清運也會加入稽查人員。

    清潔隊員表示，施行到現在已經1個禮拜，每天幾乎走上萬步，雖然辛苦也當作運動，有時遇到不理性的民眾們飆髒話，只能往心裡吞，真的希望民眾能夠確實分類。

    張淙源表示，目前鎮內最常見的違規情形，如袋中有葉菜類廚餘、便當盒容器等，也有許多民眾誤認為蛋殼可直接丟置一般垃圾，但其實應為生廚餘，目前已印製好3萬份宣導單教導民眾分類，同時錄製廣播透過村里廣播系統與民宣導，盼大家能配合，萬一屢勸不聽者，才會祭出鐵腕手段開罰。

    雲林縣環保局表示，今年截至4月11日已退運87車次，退運量約1320公噸，每月垃圾清運量從去年每月平均11890公噸降低至今年每月平均11585公噸，降低2.6％，現在一般垃圾量顯著減少、廚餘回收量大幅增加，如1、2月垃圾清運量較去年同期減少9%、廚餘回收量增加14％，將持續加強宣導，盼民眾落實分類。

    虎尾鎮清潔隊即日不定時抽查，每條路線共3名人員先後巡檢，盼民眾確實做好分類。（記者李文德攝）

    虎尾鎮清潔隊即日不定時抽查，每條路線共3名人員先後巡檢，盼民眾確實做好分類。（記者李文德攝）

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