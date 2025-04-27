2100萬補助竹東2設施 新竹縣首座籃足共用運動場明年完工

竹東游泳池多功能教室。（擷取自新竹縣政府官網）

2025/04/27 11:50

〔記者廖雪茹／新竹報導〕在教育部體育署「優化全民運動與賽會環境計畫」補助下，新竹縣「竹東鎮四重段社區籃足共用型場地建置工程」及「竹東鎮立游泳池多功能教室改造工程」2案獲中央核定總經費2100萬元補助，分別預計2026年5月及今年9月完工，竹縣府與竹東鎮公所期盼打造竹縣首座籃足共用型運動場及活化鎮立游泳池多功能教室，讓縣民就近輕鬆享有優質運動環境。

縣長楊文科強調，籃足共用型球場已在歐美、日本等先進國家廣泛推動，能在有限土地資源下滿足多元運動需求，是國際體育場地設計的新趨勢。此次改建籃足共用型球場與附設多功能教室的推動，導入創新設計理念與中央資源挹注，皆是回應多元族群與運動習慣的需求，象徵地方運動設施從「單一功能」邁向「多功能、多族群、多時段」使用的新里程。

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教育局表示，位於竹東鎮中興路二段152巷的四重段社區籃足共用型場地，工程總經費1800萬元，其中中央補助1080萬元，基地鄰近竹東鎮立幼兒園，現有二座籃球場因設施老舊、照明不足及安全性低，使用率逐年下降。縣府與竹東鎮公所攜手規劃導入「多功能共構」概念，將場地活化整建，成為1座標準五人制足球場（共用2座非標準籃球場）、1座標準籃球場（共用2座非標準足球場）及1座非標準籃球場（共用1座非標準足球場）等多功能共構場地。

透過創新的籃足共用設計，善用土地資源、提高使用效率，也為年輕族群與學校球隊提供更完善的訓練與賽事空間。場地更結合夜間照明改善，打造安全、舒適且具包容性的公共運動場域，提升全齡運動參與率。明年5月完工後預計每年可服務逾8000人次，並舉辦超過10場各類型賽事及訓練活動。

此外，竹東鎮立游泳池也正同步針對閒置的二樓空間進行多功能教室改造，預計建置空中瑜珈與TRX等綜合教室，提供鎮民更多拳擊、韻律有氧、空中瑜珈、重量訓練等課程選擇，提升游泳館的多樣化使用。該工程總經費300萬元，中央補助180萬元。教室採用高彈性運動木地板與隔音設計，強化舒適性與安全性，並結合無障礙設施與女性友善空間規劃，打造全齡共享、性別平等的友善運動環境。

竹東鎮四重段籃足共用球場示意圖。（擷取自新竹縣政府官網）

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