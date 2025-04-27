補助成立原住民族社團 教育部投千萬經費逾200校受惠

國立屏北高中參加「活力．E起舞動」全國原住民族青少年及兒童母語歌謠暨歌舞劇競賽。（圖由教育部提供）

2025/04/27 11:31

〔記者楊綿傑／台北報導〕為推廣原民文化，教育部國教署持續推動「高級中等以下學校原住民族社團計畫」，補助各校輔導學生成立原住民族社團，打造體驗式教學與學習環境，透過辦理原住民族語學習、訓練及演說、原民傳統樂舞與藝術學習等活動，讓原民文化持續在校園中深耕茁壯。113學年度共補助202校、補助經費約1000萬元。

如國立屏北高中成立「古藝薪傳社」，多年來致力於傳承與發揚古謠傳唱，多次在校內外競賽及演出中，展現亮眼成果，並曾於前年「活力．E起舞動」全國原住民族青少年及兒童母語歌謠暨歌舞劇競賽中，榮獲大專暨高中職組冠軍，於隔年受邀至國父紀念館進行成果公演。

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社團在指導老師王福生帶領下，透過傳統樂舞與藝術學習，拓展學生視野，增強對自身族群歷史與文化的認識，以及加強原住民身分認同。學生在社團活動中不僅強化族語能力，也學會自我管理與團隊精神，期許未來能回到部落或社群，在祭儀中展現青年世代的參與和傳承能力。

又如花蓮縣三棧國小成立布拉旦兒童歡樂園社團，結合原住民籍教師專長，發展歌舞、木琴、合唱等各項特色才藝，希望藉由了解自己的文化，增進學生的族群認同，發展學校特色提供了許多不同舞台讓學生表現，設計「畫我家鄉」課程，加強低年級在學習中用五感為主軸，透過自然觀察及主題探究，進行創作，並透過課程注入美學的素養。

國教署表示，台灣有著多采多姿的原住民文化，將持續投入預算，支持各校推動包括原民文化在內的各類文化，營造校園友善多元的學習環境。

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