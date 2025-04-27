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    造屋、開班 藝術家攜手老匠師推展竹工藝產業

    藝術家林昭慶出地協助竹藝師李天生一圓搭建竹籠茨的夢，並攜手推展竹工藝。（記者劉婉君攝）

    藝術家林昭慶出地協助竹藝師李天生一圓搭建竹籠茨的夢，並攜手推展竹工藝。（記者劉婉君攝）

    2025/04/27 11:28

    〔記者劉婉君／台南報導〕台南市左鎮區86歲竹藝師傅李天生，是目前少數仍以傳統工法搭建竹籠茨的匠師，為了讓傳統竹工藝可以保存，藝術家林昭慶攜手李天生，除了搭建1棟竹籠茨，也請專業藝師開班培訓人才，希望推展成為竹工藝產業。

    林昭慶與左鎮結緣已13年，2年前構思搭建1棟竹屋，因緣際會得知李天生也想圓1棟竹籠茨的夢，2人一拍即合，攜手共建竹籠茨，主要由李天生依傳統技術工法搭建，結構部分則經由林昭慶設計加強，歷經1年的時間，目前僅剩下窗戶安裝，內部展示李天生的傳統工具及搭建過程的紀錄影片，平時雖然未對外開放，但可預約參觀。

    林昭慶表示，竹工藝要保存下來，要推展成為竹產業，才能吸引年輕人回來投入，因此，他也開辦竹藝班，邀請專家授課，讓學員從基礎的削竹開始學起，目前已有30名學員，將進行為期1年的課程。7月還要再開設竹結構課程，由李天生傳承竹籠茨的技藝，希望培養出可以打造竹房子的人才。

    藝術家林昭慶（後）攜手竹藝匠師李天生前），希望推展竹工藝產業。（記者劉婉君攝）

    藝術家林昭慶（後）攜手竹藝匠師李天生前），希望推展竹工藝產業。（記者劉婉君攝）

    藝術家林昭慶出地協助竹藝師李天生一圓搭建竹籠茨的夢，並攜手推展竹工藝。（記者劉婉君攝）

    藝術家林昭慶出地協助竹藝師李天生一圓搭建竹籠茨的夢，並攜手推展竹工藝。（記者劉婉君攝）

    竹籠茨裡展示李天生的傳統工具及搭建過程紀錄影片。（記者劉婉君攝）

    竹籠茨裡展示李天生的傳統工具及搭建過程紀錄影片。（記者劉婉君攝）

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