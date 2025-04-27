428兒保日 家扶兒少宣示關注網路安全

4月28日兒保日，北台南家扶今在菁寮老街舉辦活動，兒少宣示關注網路安全議題，守護兒少數位環境。（記者王涵平攝）

2025/04/27 11:22

〔記者王涵平／台南報導〕4月28日兒保日，北台南家扶今在菁寮老街舉辦活動，兒少宣示關注網路安全議題，守護兒少數位環境。

家扶基金會第13屆《428兒保日》，以「兒少保護」和「數位守護」為主軸，今走進後壁菁寮老街舉辦「2025兒少保護暨數位探索活動」，吸引近200位民眾參與。家扶中心兒少代表揭示10大常見網路風險，北台南家扶主委呂明憲與南市家庭暴力暨性侵害防治中心主任施清發，攜手現場來賓及民眾齊聲呼籲，透過手機跑馬燈傳遞關鍵安全訊息：「兒少保護、數位守護、個資不透露、隱私要設防、PO文停看聽」，提醒民眾強化資安警覺。

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現場活動包括數位足跡大挑戰，透過闖關遊戲挑戰「全家福情報分析」「網路安全情境大考驗」等關卡。

文化探索與數位結合，由北台南家扶少年展力學生設計互動遊戲，參加者透過智慧型手機探索菁寮老街歷史；透過互動遊戲搜集「記憶的碎片」，探索地方故事，並創造屬於自己的數位回憶。

家扶中心主任李桂平表示，在數位時代，兒少過早接觸網路可能帶來潛在風險。家扶中心觀察到許多兒少因缺乏網路安全意識而受到侵害，透過教育與互動，增強兒少及家庭的數位素養與防護能力，呼籲社會大眾支持「兒童保護捐款滿額贈專案」，每筆滿1200元可獲贈「家扶x貓爪抓多功能收納籃」等好禮，幫助受虐兒少修復身心傷痛。

4月28日兒保日，北台南家扶今在菁寮老街舉辦活動。（記者王涵平攝）

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