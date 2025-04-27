為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　生活

    428兒保日 家扶兒少宣示關注網路安全

    4月28日兒保日，北台南家扶今在菁寮老街舉辦活動，兒少宣示關注網路安全議題，守護兒少數位環境。（記者王涵平攝）

    4月28日兒保日，北台南家扶今在菁寮老街舉辦活動，兒少宣示關注網路安全議題，守護兒少數位環境。（記者王涵平攝）

    2025/04/27 11:22

    〔記者王涵平／台南報導〕4月28日兒保日，北台南家扶今在菁寮老街舉辦活動，兒少宣示關注網路安全議題，守護兒少數位環境。

    家扶基金會第13屆《428兒保日》，以「兒少保護」和「數位守護」為主軸，今走進後壁菁寮老街舉辦「2025兒少保護暨數位探索活動」，吸引近200位民眾參與。家扶中心兒少代表揭示10大常見網路風險，北台南家扶主委呂明憲與南市家庭暴力暨性侵害防治中心主任施清發，攜手現場來賓及民眾齊聲呼籲，透過手機跑馬燈傳遞關鍵安全訊息：「兒少保護、數位守護、個資不透露、隱私要設防、PO文停看聽」，提醒民眾強化資安警覺。

    現場活動包括數位足跡大挑戰，透過闖關遊戲挑戰「全家福情報分析」「網路安全情境大考驗」等關卡。

    文化探索與數位結合，由北台南家扶少年展力學生設計互動遊戲，參加者透過智慧型手機探索菁寮老街歷史；透過互動遊戲搜集「記憶的碎片」，探索地方故事，並創造屬於自己的數位回憶。

    家扶中心主任李桂平表示，在數位時代，兒少過早接觸網路可能帶來潛在風險。家扶中心觀察到許多兒少因缺乏網路安全意識而受到侵害，透過教育與互動，增強兒少及家庭的數位素養與防護能力，呼籲社會大眾支持「兒童保護捐款滿額贈專案」，每筆滿1200元可獲贈「家扶x貓爪抓多功能收納籃」等好禮，幫助受虐兒少修復身心傷痛。

    4月28日兒保日，北台南家扶今在菁寮老街舉辦活動。（記者王涵平攝）

    4月28日兒保日，北台南家扶今在菁寮老街舉辦活動。（記者王涵平攝）

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖
    相關新聞
    生活今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應

    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播