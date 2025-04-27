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    南投清境2場星空音樂會5月見 動力火車招手

    南投縣政府5月3日及10日，連續兩個週末假日，於清境星巴克停車場舉辦星空音樂會。（資料照）

    南投縣政府5月3日及10日，連續兩個週末假日，於清境星巴克停車場舉辦星空音樂會。（資料照）

    2025/04/27 11:18

    〔記者張協昇／南投報導〕緊鄰合歡山暗空公園的南投縣清境地區，5月3日起連續2個週末，將於清境星巴克停車場舉辦2場星空音樂會，其中5月10日晚間舉辦的清境星心相ing音樂趴，除有星辰小集市、觀星導覽及太空裝體驗等活動外，並邀請絢麗的火舞及知名樂團動力火車演出，另從5月17日至31日舉辦10場次的星際列車之旅，安排民眾搭接駁車到清境觀星，體驗星空攝影及享有住宿優惠，感受清境星空之美！

    南投清境地區擁有壯闊優美的山景，入夜後星光璨爛，更是觀星好去處，南投縣政府5月於清境地區舉辦2場音樂會活動，其中5月3日下午5點起於清境星巴克停車場舉辦的「台灣觀光100亮點」光點音樂會，安排婁峻碩SHOU、陳忻玥等歌手演出，現場並有觀星導覽、特色光點市集與螢火蟲生態講座，民眾完成闖關遊戲還可獲贈隨身咖啡杯提袋組。

    至於5月10日同樣於清境星巴克停車場舉辦的清境星心相ing音樂趴，係南投縣星光季系列活動之一，演出卡司相當堅強，將有清境國小擺夷舞蹈團、KMF極限火舞團、張家綸小提琴表演，並邀請知名樂團動力火車壓軸演出。

    此外，現場也安排星辰小集市，憑5月10在仁愛鄉任一店家消費滿500的發票即可兌換市集券，並可參加星座小遊戲闖關活動，闖關成功即可現場領取星空幻境飲料杯套，DIY燙印布等小禮品，同時也推出太空裝體驗，備有大人與小孩尺寸太空裝，讓親子一同著太空裝拍照留念。活動詳情可上「樂旅南投」臉書粉絲團查詢。

    清境星心相ing音樂趴活動，民眾將可體驗親子一同穿太空裝拍照留念。（資料照）

    清境星心相ing音樂趴活動，民眾將可體驗親子一同穿太空裝拍照留念。（資料照）

    南投清境地區擁有夢幻的星空美景，圖為南投縣政府舉辦星空攝影比賽得獎作品。（南投縣政府提供）

    南投清境地區擁有夢幻的星空美景，圖為南投縣政府舉辦星空攝影比賽得獎作品。（南投縣政府提供）

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