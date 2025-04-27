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    中壢體育園區埤塘被倒棄土 桃市府查扣機具、法辦現場負責人

    桃市府聯合稽查遭到非法棄土的埤塘，現場負責人由中壢警分局龍興派出所帶回調查。（桃市府提供）

    桃市府聯合稽查遭到非法棄土的埤塘，現場負責人由中壢警分局龍興派出所帶回調查。（桃市府提供）

    2025/04/27 10:19

    〔記者鄭淑婷／桃園報導〕桃園市中壢體育園區新完工的人行道、交通號誌今年3月被發現屢有損壞，桃市府跨局處追出南側約500公尺1處埤塘遭人非法棄土，來源疑似桃園市內、外建築工地廢土，面積廣達2000多坪、廢土量逾1萬立方公尺，市府本月22日查扣作業中的挖土機，並將現場負責人移送法辦，亦將確定涉案的建築工地勒令停工。

    桃市府表示，此次遭傾倒廢土的埤塘位於中壢體育園區南側，為私人產權，屬都市計畫農業區，今年3月工務局例行性巡查時，發現體育園區新完工的人行道遭破壞、交通號誌被撞壞，循線發現有砂石車、挖土機進出傾倒土方情形，隨即展開調查，經過數日調查監控，發現該處確實有大量砂石車進出，立即整合都市發展局、環境保護局、警察局及建築管理處資源展開聯合查緝。

    桃市府表示，第1時間發現時即依都市計畫法開出累計60萬元的高額罰單，但業者並未改善、持續惡意違法，因此升級執法強度，本月22日進行聯合稽查，直接依廢棄物清理法扣留現場作業機具，癱瘓不法業者賺黑心錢行為，同時發現傾倒範圍已擴大至對側另一口埤塘，市府再祭出最高限額30萬元罰單。

    都發局表示，目前已有掌握複雜的土方網絡，來源包括境內建築工地及外縣市業者，建管處已對確認涉案的工地勒令停工，並將命令全數違法棄置土方載回原處，初步勘查非法傾倒區域面積高達2000多坪，預估廢土量超過1萬立方公尺，市府將依法要求地主及行為人改善。

    都發局表示，桃園對全市境內工地出土須加裝GPS追蹤制度實施多年，但廢土問題已成為全國性系統問題，不僅限於單一縣市，由於廢土來源橫跨多個縣市，也呼籲中央與地方政府聯手修法，制定更完整配套政策，才能從源頭管控土石方流向，實現資源最佳利用。

    桃市府強調，對於亂倒土石方問題採取「零容忍」態度，各局處已建立協作機制，結合智慧科技應用持續提升查緝成效，針對惡意重複違法業者，市府共識是採取扣車等斷絕營運的強硬手段，遏止不法牟利，同時呼籲民眾發現可疑棄土行為，可隨時向市府通報，共同守護城市環境。

    中壢體育園區南側約500公尺埤塘遭到非法棄土，現場正在整地的挖土機。（桃市府提供）

    中壢體育園區南側約500公尺埤塘遭到非法棄土，現場正在整地的挖土機。（桃市府提供）

    中壢體育園區南側約500公尺埤塘已被回填。（桃市府提供）

    中壢體育園區南側約500公尺埤塘已被回填。（桃市府提供）

    桃市府聯合稽查遭到非法棄土的埤塘，查扣作業中的挖土機。（桃市府提供）

    桃市府聯合稽查遭到非法棄土的埤塘，查扣作業中的挖土機。（桃市府提供）

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