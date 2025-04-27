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    中市議員要求比照北市雲林自籌經費續推班班有鮮乳 市府:評估中

    中央去年取消班班有鮮乳，中市議員希望市府比照北市及雲林續辦。（資料照）

    中央去年取消班班有鮮乳，中市議員希望市府比照北市及雲林續辦。（資料照）

    2025/04/27 10:25

    〔記者蘇金鳳／台中報導〕農業部「班班有鮮乳」政策去年底喊停，台中市議員楊大鋐指出，政策原意良好，建議台中市參考台北、雲林自籌經費繼續推動，並提出透過中台灣區域治理平台成立合作社，協助本土酪農提升產銷能力，穩定供應鮮乳至校園，保障學生營養需求，減少進口衝擊。

    農業局局長張敬昌表示，自從農業部停止了「班班有鮮乳」以後，台中市是否重啟，現在由教育局主政、評估中。

    議員楊大鋐鎮表示，去年9月，農業部發布「班班有鮮乳」政策，初衷在改善全國學童鈣質攝取不足，卻因冷鏈不足、配送不及，多數學校因執行困難改採購保久乳。種種亂象叢生，顯示農業部和教育部溝通不良，因此行政院於12月時政策臨時喊停。

    楊大鋐指出，政策原本的初衷很好，因此台北市、雲林縣等縣市在農業部喊卡之後，還是自籌經費續推班班有鮮乳。而台中市目前是否考慮跟進？

    他並提出農業部統計資料，表示我國乳品第一進口國即是紐西蘭，去年進口金額高達4億美金，其次則是美國、進口金額達9千多萬美金，而農業局是否有去檢視畜牧業的發展，協助酪農在產銷的困境？今年除了紐西蘭農產品進口零關稅，現在陸續有食品廠減少採購本土生乳，加上美國不對等關稅的影響，未來對於本國農業衝擊恐怕會更大。

    楊大鋐認為，台中市有加入中台灣區域治理平台，其中一項工作就是要協助農業的產銷，未來是否有機會透過區域治理平台，成立酪農生產合作社，協助他們的產銷，避免食品廠的剝削？此外，也可以透過平台把新鮮的牛乳就近提供給中部地區各級學校的學子。

    張敬昌表示，台中市的酪農業因為規模較其他縣市小，中市乳牛頭數約1500頭左右，影響的酪農戶大概有16戶左右，而農業局也持續都密切與本市酪農聯繫，而台中市農業局從去年就跟中央爭取酪農戶的生產自動化設備，此外從去年開始倘農戶的乳牛如果有身亡的話，也有補助一頭2萬5千元。

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