中市左轉標線不清常遭詬病 交通局改善中清路段，減少駕駛誤判

中清路為台中市主要幹道之一，交通局進行車道優化。（市府提供）

2025/04/27 09:49

〔記者蘇金鳳／台中報導〕台中市常因左轉標線不清遭外界詬病，交通局今天表示，中清路為中市主要幹道之一，已完成健行路至忠明路段的中清路車道優化，透過重新整理車道線型與劃設槽化線等方式，改善過去因為左轉車道配置不良，導致的行車動線歪斜與駕駛視線受阻問題，駕駛行經此處不需要頻繁調整方向。

交通局長葉昭甫表示，過去民眾反映北區中清路在健行路到忠明路這一段，開車時常遇到轉彎、行進方向不好判斷的困擾，經實地勘查市區重要南北向幹道的中清路，平時車流量大，內側左轉車道造成主線動線彎曲，駕駛人行經需多次調整方向，增加行駛不便，更提高事故風險。

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交通局因此針對該路段內側車道進行槽化線劃設工程，明確區分可行駛區域與禁行區域，導引車輛依循順直動線行駛，提升整體道路使用效率，工程在2月中旬完工後，經兩個月來的觀察，因車道已成功拉直行車主線，讓用路人可清楚辨識行駛方向，有效減少偏移與誤判。

葉昭甫指出，此路段完工後，民眾反映行駛體驗更加順暢，不僅視線清晰，行車也更加穩定，大幅降低突發狀況發生的可能性，未來將持續盤點市區各主要幹道，針對類似動線紊亂、車道配置不佳之路段，進行分階段改善作業。

市府優化中清路車道。（市府提供）

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