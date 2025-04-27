為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　生活

    中市左轉標線不清常遭詬病 交通局改善中清路段，減少駕駛誤判

    中清路為台中市主要幹道之一，交通局進行車道優化。（市府提供）

    中清路為台中市主要幹道之一，交通局進行車道優化。（市府提供）

    2025/04/27 09:49

    〔記者蘇金鳳／台中報導〕台中市常因左轉標線不清遭外界詬病，交通局今天表示，中清路為中市主要幹道之一，已完成健行路至忠明路段的中清路車道優化，透過重新整理車道線型與劃設槽化線等方式，改善過去因為左轉車道配置不良，導致的行車動線歪斜與駕駛視線受阻問題，駕駛行經此處不需要頻繁調整方向。

    交通局長葉昭甫表示，過去民眾反映北區中清路在健行路到忠明路這一段，開車時常遇到轉彎、行進方向不好判斷的困擾，經實地勘查市區重要南北向幹道的中清路，平時車流量大，內側左轉車道造成主線動線彎曲，駕駛人行經需多次調整方向，增加行駛不便，更提高事故風險。

    交通局因此針對該路段內側車道進行槽化線劃設工程，明確區分可行駛區域與禁行區域，導引車輛依循順直動線行駛，提升整體道路使用效率，工程在2月中旬完工後，經兩個月來的觀察，因車道已成功拉直行車主線，讓用路人可清楚辨識行駛方向，有效減少偏移與誤判。

    葉昭甫指出，此路段完工後，民眾反映行駛體驗更加順暢，不僅視線清晰，行車也更加穩定，大幅降低突發狀況發生的可能性，未來將持續盤點市區各主要幹道，針對類似動線紊亂、車道配置不佳之路段，進行分階段改善作業。

    市府優化中清路車道。（市府提供）

    市府優化中清路車道。（市府提供）

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖
    相關新聞
    生活今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應

    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播