法國生活節捲土重來 陳其邁與法國在台協會主任龍燁拍片宣傳

陳其邁（右）與法國在台協會主任龍燁（左）攜手拍片，宣傳法國生活節 。 （高市府提供）

2025/04/27 09:17

〔記者葛祐豪／高雄報導〕去年首度在高雄舉辦的法國生活節，3天狂吸11萬人，今年「2025法國生活節在高雄-蔚藍海岸」將於5月23日至25日在駁二登場，高雄市長陳其邁特地與法國在台協會主任龍燁（Franck Paris）攜手拍片，邀請民眾一起來參觀。

根據最新釋出的宣傳片，陳其邁與龍燁前往駁二及高雄VR體感劇院，開心回顧去年法國生活節的熱鬧場景，邀請市民與國內外旅客一同在盛夏走進高雄、感受結合法式風情與高雄港灣氛圍的文化饗宴。

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陳其邁指出：「去年我們在這裡創造了很多美好的回憶，今年期待再度升級，讓更多人看見高雄與法國共同推動的海洋文化與永續理念。」龍燁也說：「今年不僅活動內容更加豐富，也希望透過這次活動，讓大家探索更多法國與高雄之間的海洋冒險！」

高市府行國處表示，今年延續大獲好評的法式市集、音樂演出、法式滾球體驗與打卡裝置，更加入海洋主題VR電影的放映，民眾可以在VR劇院中，沉浸式體驗法國與高雄的海洋之美，並由法國在台協會提供多部獲獎影片。

同樣是今年首創，駁二大義公園將設置由法籍駐村藝術家Christopher Boyd創作的XXL巨幅探險漫畫，引領大家從法國蔚藍海岸出發，穿越海洋航向高雄港灣；現場也將設置互動藝術工作坊，邀請小朋友們一起化身「小小藝術家」，透過創作體驗認識海洋保育與文化多樣性。

高市府行國處長張硯卿表示，高雄與法國蔚藍海岸同樣擁有溫暖氣候與海洋港灣文化，期待以文化為橋梁，深化台法間的永續合作與城市交流。

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