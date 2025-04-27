素人只花90天拍美食短影音飆破1000萬流量 背後有洋蔥！

林君彥許下「要當彰化青年創業推廣義工」，以素人身分，只花90天拍美食短影音飆破1000萬流量。（記者劉曉欣攝）

2025/04/27 06:29

〔記者劉曉欣／彰化報導〕彰化縣近來有多支超人氣的美食短影音，許多人都在問「這個網紅是誰？」原來這都是來自28歲的林君彥，他在經營眼鏡行與餅乾店的同時，希望幫到彰化創業新店增加曝光，同時也會自己留下愛店，以素人身分拍162支美食短影音，創下短短90天飆破1000萬流量的超狂紀錄。

林君彥表示，他只有國中學歷，沒有繼續升學就在打工，19歲就創業，5年前跟老婆在彰化市區開眼鏡行，創業真的非常辛苦，喜歡烤小餅乾的老婆，就做些手工餅乾來招待上門的客人，這一做就做出口碑，讓他從眼鏡行跨到烘焙業，再度創業賣餅乾。

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林君彥說，他平日的興趣除了電玩就是吃美食，最喜歡去找新開的美食店，卻發現彰化市區新開的店，常常開個一年就收了，往往就是因為創業初期燒掉太多錢，撐不到賺錢還本，只好收攤。他就發下狂言「要當彰化青年創業推廣義工」，完全不接業配，上門吃東西也自費，這樣才能做到中立與公正。

以素人之姿來拍短影音，林君彥的模式就是由他找店試吃，由小編負責拍，他再剪片上架到，他說自己不喜歡模仿別人，也不曾花過一毛錢去上短影音或是行銷課，「完全的實戰派」，就是拍了再說，剛開始會設定劇情，後來就隨心所欲，也開始找來青年店家一起入鏡，越拍越上手，短短1個月就破百萬流量，只花了90天就破1000萬流量，只是體重也跟著增加16公斤。

林君彥說，短影音的學問很大，民眾的口味也難以掌握，他有一則破百萬的短影音，就是實測都市傳說中的手搖杯店隱型菜單「香草冰淇淋牛奶」。也有超級無釐頭的短影音，就是他在超商巧遇一對曾拍過的咖哩飯業者，還有拍可以無限加湯的麻油雞店，這兩支飆高的流量，都讓他覺得不可思議。

在拍短影音的過程裡，最開心的就是看到原本不為人知的新店，在影片曝光後爆紅或是爆單，也讓林君彥受到許多的感謝文。他強調，這比千萬流量的里程碑更讓他覺得有成就感，因為這是他拍短影音的堅持與初心，就是希望每個小小的創業店家，就跟他一樣，都能找到自己的一片天，也讓大家知道，彰化不是只有有肉圓、控肉飯與蛋黃酥而已。

林君彥一支就是實測都市傳說中的手搖杯店隱型菜單「香草冰淇淋牛奶」，流量破百萬。（取自餅乾實驗室&碩論巴斯克臉書）

林君彥一支超商巧遇咖哩飯業者，流量高到令人難以想像。（取自餅乾實驗室&碩論巴斯克臉書）

林君彥一支麻油雞湯可無限續湯的短影音，流量也非常驚人。（取自餅乾實驗室&碩論巴斯克臉書）

林君彥美食短影音，前進彰化市、和美鎮等多處。都有一定流量。（取自餅乾實驗室&碩論巴斯克臉書）

林君彥美食短影音，前進彰化市、和美鎮等多處。都有一定流量。（取自餅乾實驗室&碩論巴斯克臉書）

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