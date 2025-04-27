彰縣垃圾「分日分類」 繼和美鎮之後 福興鄉7/1加入試辦

彰化縣福興鄉清潔隊的資源回收物大增，隊員要花費大把時間進行細分類。（資料照）

2025/04/27 06:40

〔記者劉曉欣／彰化報導〕彰化縣去年7月實施垃圾分類新制，交出垃圾減量的亮麗成績單，繼和美鎮率先宣布5月1日起，在市區4里試辦資源回收物（以下簡稱資收物）「分日分類」收運後；福興鄉長蔣煙燈表示，將從7月1日起，全鄉22村加入「分日分類」試辦行列。

蔣煙燈指出，垃圾分類新制上路來，資源回收量爆量，往往垃圾車、回收車同時沿線收運垃圾，垃圾車還沒滿載，回收車就已爆滿。尤其是薄片塑膠、紙容器這兩類，重量輕又數量多，讓隊員分類分到快抓狂。

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蔣煙燈強調，如果資源回收物採取「分日分類」作法，只要每位民眾在家多花一分鐘簡單分類，就可以幫清潔隊員省下一小時的二次分類工作量。由於福興鄉有22個村，決定先行宣導2個月，再從7月1日起進行全鄉試辦，沒有罰則，沒有處罰，但希望民眾全力配合，至於「分日分類」的確切作法，將在敲定後，全鄉發放傳單正式宣布。

和美鎮、福興鄉，紛紛搶先試辦「分日分類」收運制，而全縣人口最多的彰化市，則對「分日分類」收運採取觀望態度。彰化市長林世賢表示，一切尊重清潔隊的專業考量，目前暫無施行計畫，但「分日分類」仍是垃圾減量的關鍵趨勢，將會研議討論。

彰化市清潔隊長洪崇棠指出，彰化市的5大定點晨間收運，加上清潔隊部提供倒垃圾，均為全年無休，民眾到定點倒垃圾，就要自行把紙容器、薄片塑膠等做好細分類。另外在公寓大樓、政府機關學校的垃圾收運，也都要求資收物要做好細分類，未來會加強沿線收運垃圾的破袋檢查，確保垃圾持續減量。

環保局表示，資收物「分日分類」收運制，全國最早推行的是宜蘭縣從2006年上路，台北市2021年5月，新北市2023年10月，台中市2018年在部分區域試辦。彰化縣考量各鄉鎮市的收運方式不盡相同，目前採取獎勵制度，只要願意試辦的鄉鎮市，會給予宣導品或是考核加分，以感謝民眾的配合。

彰化縣福興鄉將從7月1日起，全鄉試辦資收物「分日分類」清運計畫，並加強破袋檢查。（彰化縣環保局提供）

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