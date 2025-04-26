北橫溫泉+1！宇內溪「美人湯」試營運 小烏來一票玩透透

小烏來風景特定區「宇內溪溫泉池」今天起試營運，泉質是透明無色的碳氫鈉泉「美人湯」。（桃園市觀光旅遊局提供）

2025/04/26 23:52

〔記者黃政嘉／桃園報導〕小烏來四季都好玩！桃園市復興區小烏來「宇內溪溫泉池」今年初建完成，今天起試營運，泉質是「美人湯」，可讓肌膚細嫩光滑，現在包含溫泉池在內，一票就能暢遊小烏來風景特定區。

小烏來風景特定區現在除了夏季開放宇內溪戲水，更是全年適合旅遊泡湯，宇內溪戲水區河床例行清淤結束後，市府預計6月1日結合溫泉池與戲水區，正式營運「宇內溪溫泉戲水區」。

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宇內溪溫泉池試營運期間，遊客購買小烏來風景區門票，全票50元就能參觀天空步道、天空繩橋，也可免費到溫泉池泡湯，時間是週三到週日上午10點到12點、下午1點到3點，2梯次各上限35人入場，衛生考量，進場須穿泳衣。

觀光旅遊局代理局長王麗娟說，宇內溪溫泉與戲水區由桃園市觀光發展基金會營運，宇內溪溫泉泉質是碳氫鈉泉，透明無色，泡湯後肌膚變細嫩、光滑，也稱美人湯，結合宇內溪潔淨的山泉野溪，是全新的溫泉體驗，也是四季可參觀體驗的景點。溫泉初步提供宇內溪泡湯使用，未來規劃提供當地民宿及露營用，讓溫泉成為小烏來觀光的重要行程。

桃園市觀光發展基金會指出，宇內溪溫泉池溫度42到45度，水深約50公分，設置免費置物櫃36個、盥洗室館、廁所，利用小烏來的天然資源，因應氣候特性，盡可能滿足遊客四季旅遊需求，溫泉池配1位專屬救生員，保護遊客安全；而今天的遊客還不知道溫泉池已試營運，未帶泳衣，由現場工作人員引導參觀。

小烏來風景特定區的宇內溪溫泉池（右邊8字型池）今天起試營運，預計6月1日結合夏季宇內溪戲水區（左邊河床），正式營運「宇內溪溫泉戲水區」。（桃園市觀光旅遊局提供）

宇內溪溫泉池進場時間是週三到週日上午10點到12點、下午1點到3點，2梯次各上限35人入場，須穿泳衣。（桃園市觀光旅遊局提供）

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