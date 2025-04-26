高雄越域引水寫新高 南化水庫蓄水率突破8成

高雄今年從旗山溪甲仙堰越域引水挹注南化水庫，創下24年來同期歷史新高。（記者陳文嬋攝）

2025/04/26 23:29

〔記者陳文嬋／高雄報導〕高雄市今年水情佳，主要河川流量比去年同期高，不只每日北援台南15萬噸清水，今年越域引水挹注南化水庫近4千萬立方公尺，相當於3分之1座南化水庫蓄水量，創下24年來同期歷史新高，助攻南化水庫蓄水率突破8成，穩定南部供水無虞。

高雄每日所需用水量150萬噸，仰賴高屏溪攔河堰取水，今年以來流量比去年同期高，尤其高雄今年1至3月累積雨量69毫米，比前5年同期平均累積雨量41.2毫米更多，今流量每秒16.4立方公尺，不但日供水百萬噸，還能日援台南15萬噸清水。

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尤其高雄沒有大型水庫，與台南共用南化水庫，高雄山區容易午後降雨優勢，持續挹注旗山溪流量，除供應下游農業灌溉無虞，更透過甲仙堰越域引水，提升南化水庫蓄水量，今年累積近4千萬立方公尺，相當於南化水庫4成蓄水量，成為最大助攻，更創下甲仙堰啟動越域引水24年來同期歷史新高。

水利署南水分署也嚴格管控南化水庫出水量，每日不得超過45萬噸，儘量把水蓄存南化水庫，今蓄水率超過8成，蓄水量7179萬立方公尺，保持南化水庫高水位，以穩定南部供水。

水利署南水分署表示，去年颱風帶來豐沛雨量，加上今年以來春雨多，高雄越域引水助益大，水利署嚴格管控南化水庫出水量，維持南化水庫高水位，南部水情佳供水無虞。

此外，5月汛期將至，氣象署預測鋒面近日過境，將為高雄山區帶來降雨，預期挹注整體川流量，有望加大越域引水量，再創歷年同期新高。

高雄市今年水情佳，高屏溪流量比去年同期高。（記者陳文嬋攝）

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