亂馬1/2、吉伊卡哇都來了！穿越書中角色 Cosplay秀出來

台南市立圖書館舉辦「來自書中的你－COSPLAY秀出來」活動，氣氛熱烈。（記者吳俊鋒攝）

2025/04/26 22:59

〔記者吳俊鋒／台南報導〕響應世界閱讀日，台南市立圖書館永康總館今天舉辦「來自書中的你－COSPLAY秀出來」活動，邀請親子造型打扮，進行人氣大比拚，參加的民眾發揮創意，從古代的孫悟空，到「亂馬1/2」、「吉伊卡哇」等知名角色跨越時空齊聚，氣氛熱烈。

今天的活動也邀請南應大Cosplay同好研習社，以及CICA/COSPLAY國際交流協會等帶來精彩演出，展現專業Coser的魅力，也介紹書中角色，進一步引導民眾認識並選讀優質作品。

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今天有12組角色，依序上台演出，再由民眾票選，中間穿插Cosplay節目，成功炒熱氣氛，喝采聲不斷。

民眾化身書中角色，從京劇要角程敬思、耳熟能詳的孫悟空，到取材6、7年級生青春回憶的「亂馬1/2」，以及近期爆紅的「吉伊卡哇」等，經典人物跨越時空，歡聚一堂。

市府文化局專門委員方敏華表示，閱讀的魅力之一，在於每個人對書中角色的獨特想像，當被延伸為動畫，或者影視作品時，更是呈現出不同面貌。

方敏華認為，透過Cosplay讓讀者詮釋自己心中的角色，並與他人分享，正是世界閱讀日的深切意義。

今天的活動中，最佳人氣前3名由小小汪汪隊、蛋仔的世界（阿拉伯人）、台幣戰士（烏薩奇）獲得，另有5位幸運參賽者抽中價值1000元的家樂福禮券。

另外，配合4月「兒童樂讀月」的推廣活動，將於5月4日迎來壓軸節目，由囝仔人劇團演出《來自繪本的你-節氣果物語：夏之章》親子兒童劇，誠摯邀請家長與孩子共襄盛舉。

台南市立圖書館舉辦「來自書中的你－COSPLAY秀出來」活動，氣氛熱烈。（記者吳俊鋒攝）

台南市立圖書館舉辦「來自書中的你－COSPLAY秀出來」活動，氣氛熱烈。（記者吳俊鋒攝）

台南市立圖書館舉辦「來自書中的你－COSPLAY秀出來」活動，氣氛熱烈。（記者吳俊鋒攝）

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