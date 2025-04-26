素還真、一頁書陪搭台中捷運 豐樂公園站化身霹靂布袋戲主題車站

霹靂coser登上彩繪車廂。（台中市交通局提供）

2025/04/26 22:51

〔記者蔡淑媛／台中報導〕台中捷運豐樂公園站變身「霹靂布袋戲主題車站」，素還真、一頁書及葉小釵等經典人物現身，中捷與霹靂布袋戲今天完成聯名合作簽約，由布袋戲代言擔任安全大使推廣軌道安全，打造霹靂布袋戲主題車站、推出彩繪列車。

正義俠士「素還真」以睿智形象提醒旅客「乘車禮儀，先下後上」；英雄「一頁書」溫馨提醒「提高警覺、即時通報」；車站廣播中更有幽默風趣的「秦假仙」也用詼諧口吻告訴大家「車站內禁止飲食嚼食口香糖及檳榔，凸顯台灣傳統布袋戲的魅力，強化捷運安全跟搭乘禮儀。

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豐樂公園站車站2樓則以傳統野台戲造型設置，介紹布袋戲五大行當「生、旦、淨、末、丑」角色，透過易懂的說明推廣布袋戲文化沿革，成為台中新景點，感受傳統布袋戲文化魅力，令人耳目一新。

交通局長葉昭甫說，台中捷運與霹靂國際完成聯名簽約，雙方將共同推廣捷運安全與乘車禮儀，更希望透過布袋戲的獨特魅力，讓民眾在日常搭乘捷運中也能感受台灣傳統藝術的深厚底蘊。

霹靂國際多媒體公司董事長黃文章說，素還真的智慧、一頁書的正義感及葉小釵的堅定，都象徵著霹靂對交通運輸公共安全與公德心的重視，當霹靂英雄們走進捷運站，用溫柔又堅定的方式提醒大家安全乘車、禮讓他人，是創意結合，文化、公益與生活素養的融合。

中捷公司董事長顏邦傑說，與霹靂聯名合作不僅為台中捷運車站增添文化色彩，更期望能讓旅客在搭乘捷運的同時，透過台灣傳統布袋戲的魅力強化旅客對捷運安全跟搭乘禮儀的重視。

霹靂布袋戲打卡提供拍照打卡。（台中市交通局提供）

霹靂布袋戲經典角色成為捷運宣傳大使。（台中市交通局提供）

霹靂布袋戲Q版公仔月上台中捷運車廂。（台中市交通局提供）

中捷與霹靂布袋戲完成聯名合作簽約，由布袋戲代言擔任安全大使推廣軌道安全，打造霹靂布袋戲主題車站、推出彩繪列車。（台中市交通局提供）

台中捷運豐樂公園站為霹靂布袋戲主題車站。（台中市交通局提供）

中捷與霹靂布袋戲完成聯名合作簽約。（台中市交通局提供）

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