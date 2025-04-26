為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　生活

    新北美術館開館 300秒煙火秀點亮鶯歌夜空

    300秒煙火秀「藝鳴新聲」讓民眾驚呼連連。（記者翁聿煌攝）

    300秒煙火秀「藝鳴新聲」讓民眾驚呼連連。（記者翁聿煌攝）

    2025/04/26 22:28

    〔記者翁聿煌／新北報導〕新北市美術館25日開館，26日晚在戶外園區舉行開館系列活動，除了主題市集、建築光雕展演，更由雲門舞集帶來藝術總監鄭宗龍作品「十三聲」，緊接著長達3百秒的煙火秀，點亮鶯歌夜空，為為期6個週末的藝文盛會揭開序幕。

    市長侯友宜說，新北市擁有豐厚的人文底蘊與活躍的藝文能量，市府為讓更多市民走進美術館、親近藝術，規劃為期6個週末的開館系列活動，透過市集、表演、光雕與煙火等多元形式，讓藝術以更生活化的方式走入民眾日常。

    新北市美術館開館系列活動，自4月26日至6月1日每逢週六、日登場，26日活動從午後的主題市集展開，集結40攤風味美食與文創好物，以及在鶯歌農會通廊與鶯歌老街也有響應的食光市集；下午還有國立台灣藝術大學音樂系打擊樂團、舞蹈系及謝楀墨共同帶來「CaDance非常凡人x福氣大樂隊」呈現跨界藝術的多元樣貌。

    晚間7點，由雲門舞集帶來藝術總監鄭宗龍作品「十三聲」，融合民間唱咒、古調與廟會元素，透過螢光色調、美術設計、電音聲響與肢體動作，重新演繹當代台灣庶民風景。

    隨著夜晚到來，建築光雕展透過燈光展現新美館建築的不同特色，以主題「傾聽生機」貫穿全場，強調「開放、共感、創新」精神，壓軸登場的3百秒的煙火秀「藝鳴新聲」，透過精心編排，詮釋「新生、旅程、色彩、融合、展望」5大篇章，也照亮新北市美術展覽的新篇章。

    新北美術館的建築光雕展，透過燈光展現建築不同特色。（記者翁聿煌攝）

    新北美術館的建築光雕展，透過燈光展現建築不同特色。（記者翁聿煌攝）

    雲門舞集帶來藝術總監鄭宗龍作品「十三聲」，演繹當代台灣庶民風景。（記者翁聿煌攝）

    雲門舞集帶來藝術總監鄭宗龍作品「十三聲」，演繹當代台灣庶民風景。（記者翁聿煌攝）

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖
    相關新聞
    生活今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應

    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播