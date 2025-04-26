新北美術館開館 300秒煙火秀點亮鶯歌夜空

300秒煙火秀「藝鳴新聲」讓民眾驚呼連連。（記者翁聿煌攝）

2025/04/26 22:28

〔記者翁聿煌／新北報導〕新北市美術館25日開館，26日晚在戶外園區舉行開館系列活動，除了主題市集、建築光雕展演，更由雲門舞集帶來藝術總監鄭宗龍作品「十三聲」，緊接著長達3百秒的煙火秀，點亮鶯歌夜空，為為期6個週末的藝文盛會揭開序幕。

市長侯友宜說，新北市擁有豐厚的人文底蘊與活躍的藝文能量，市府為讓更多市民走進美術館、親近藝術，規劃為期6個週末的開館系列活動，透過市集、表演、光雕與煙火等多元形式，讓藝術以更生活化的方式走入民眾日常。

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新北市美術館開館系列活動，自4月26日至6月1日每逢週六、日登場，26日活動從午後的主題市集展開，集結40攤風味美食與文創好物，以及在鶯歌農會通廊與鶯歌老街也有響應的食光市集；下午還有國立台灣藝術大學音樂系打擊樂團、舞蹈系及謝楀墨共同帶來「CaDance非常凡人x福氣大樂隊」呈現跨界藝術的多元樣貌。

晚間7點，由雲門舞集帶來藝術總監鄭宗龍作品「十三聲」，融合民間唱咒、古調與廟會元素，透過螢光色調、美術設計、電音聲響與肢體動作，重新演繹當代台灣庶民風景。

隨著夜晚到來，建築光雕展透過燈光展現新美館建築的不同特色，以主題「傾聽生機」貫穿全場，強調「開放、共感、創新」精神，壓軸登場的3百秒的煙火秀「藝鳴新聲」，透過精心編排，詮釋「新生、旅程、色彩、融合、展望」5大篇章，也照亮新北市美術展覽的新篇章。

新北美術館的建築光雕展，透過燈光展現建築不同特色。（記者翁聿煌攝）

雲門舞集帶來藝術總監鄭宗龍作品「十三聲」，演繹當代台灣庶民風景。（記者翁聿煌攝）

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