西拉雅毛孩運動會+咖啡市集 官田遊客中心草原週日再嗨一天

2025西拉雅森活節第二週主題活動週六、日推出毛孩運動會。（西拉雅提供）

2025/04/26 22:30

〔記者楊金城／台南報導〕2025西拉雅森活節第二週主題活動今天、明天兩天推出毛孩運動會及咖啡職人市集，現場匯聚台南東山咖啡、七股鹽咖啡、嘉義中埔咖啡逾20攤，今天吸引上千隻的毛孩們齊聚官田遊客中心草原交朋友，可愛萌樣讓人融化。

毛孩運動會及變裝走秀報名場場爆滿，主人就是要讓自己的毛孩寶貝們秀身手、現才藝，現場加油聲此起彼落，毛孩運動會由來自高雄的「黑輪」以13秒45獲得冠軍，亞軍則是來自台南永康的「錢錢」。

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首次合作的PetView寵物生活推出體驗區及毛孩專屬的熱氣球拍照裝置，受到歡迎；此外，南市動物防疫保護處以及台灣偵搜犬協會也宣傳動物防疫和介紹搜救犬的培育、訓練及搜救任務，寓教於樂。

西拉雅管理處處長許主龍說，森活節特別舉辦咖啡市集，邀請雲嘉南濱海國家風景區管理處、東山175休閒農業發展協會匯集七股鹽咖啡、東山咖啡、嘉義中埔咖啡，現場還安排咖啡職人講座與DIY體驗，希望將咖啡推向國際。

雲嘉南管理處就與濱海咖啡業者推出全新海鹽咖啡品牌「雲嘉南咖啡鹽究院」，雲嘉南管理處處長徐振能更化身為「愛因斯坦」，發揮「鹽究精神」，將雲嘉南濱海的海鹽、在地食材融入咖啡，為遊客帶來鹹香咖啡鮮體驗。

毛孩主題活動及咖啡市集明天還有一天，而明天4月27日也是國際搜救犬日，邀請民眾一起來西拉雅草原放風喝咖啡，西拉雅灰熊熊、想你熊胖胖也將在現場大家見面互動。

西拉雅森活節週六、日推出毛孩運動會及咖啡職人市集，民眾品嘗咖啡。（雲嘉南提供）

可愛的汪星人。（西拉雅管理處提供）

雲嘉南濱海國家風景區管理處處長徐振能（右）化身為「愛因斯坦」，發揮「鹽究精神」把咖啡加入海鹽。（雲嘉南提供）

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