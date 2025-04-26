台中一中110週年校慶 江啟臣等27人獲頒傑出校友

江啟臣（左）獲頒台中一中傑出校友。（民眾提供）

2025/04/26 21:59

〔記者蔡淑媛／台中報導〕台中一中今天110年週年校慶，校慶系列活動從今年2月1日起陸續展開，包括110週年校慶專刊彙編、紀念酒認購及主題書展等一系列活動，今年表揚27名傑出校友包括立法院副院長江啟臣等人，表彰在學術成就、社會貢獻及企業菁英等有傑出表現。

傑出校友也感謝學校栽培，在學3年給予豐富的學習環境，台中一中校長林隆諺表示，海內外約有8萬名校友，自創校至今，培育眾多社會菁英，有擔任議員、學者專家及各大企業負責人及國家隊教練球員，身為校長與有榮焉。

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中市教育局指出，台中一中長期在教學深耕與多元發展上努力也取得成效，113年升學成果亮眼，錄取國立大學及私立醫科的學生約佔83.77%；錄取台、清、交（陽明交大）、成大、政大等頂尖大學者達355人，佔約44.31%。114學年度大學學測表現亦非常優異，英文、數學A、數學B、自然四科全校均標達全國頂標水準；其中英文、數學A與數學B等3科均有過半學生達到全國頂標，自然科有3分之2學生達頂標。

台中一中今年傑出校友名單，學術成就類：潘子明（1962、26屆）、楊威迦（1969、33屆）、陳永富（1983、47屆）、蔡今中（1985、49屆）、葉哲良（1985、49屆）；社會貢獻類：林逸民（1955、19屆）、姚義久（1957、21屆）、梁義大（1967、31屆）、鄭煒達（1974、38屆）、劉國隆（1975、39屆）、歐宴泉（1976、40屆）。

捐獻贈與類：許志榮（1951、15屆）、須國琪（1970、34屆）；企業經營類：蔣文欽（1967、31屆）、陳清港（1971、35屆）、梁家銘（1973、37屆）；公職服務類：蔡志弘（1969、32屆）、黃瑞明（1970、34屆）、易榮宗（1970、34屆）、李順敏（1971、35屆）、蔡景耀（1983、47屆）、江啟臣（1987、51屆）。

藝文體育類：林贊庭（1946、2屆）、賴成英（1947、3屆）、林宏文（1982、46屆）、黃彥翔（2004、68屆）；其他類：連唯証（2000、64屆）。

台中一中110週年慶表揚江啟臣等27名傑出校友。（民眾提供）

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