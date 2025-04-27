存款百萬可以裸辭？網一面倒力挺：人生不是只有工作

網友詢問，存款百萬適不適合裸辭？示意圖。（資料照）

2025/04/27 00:24

陳定瑜／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕有網友在Dcard發文表示，自己將在下個月「裸辭」（指還沒找好下份工作），存款僅有一百萬元出頭，且每月開銷高達三到四萬元，但為了逃離讓自己感到「有毒」的職場環境，決定不再猶豫。由於完全沒有下一步規劃，原PO坦言有些擔心，忍不住上網詢問大家：「這樣是不是太沒危機感？」

綜合貼文，原PO指出，自己有三分之一存款是存股，面對每月必須負擔房租、生活費和保險費，壓力不小。儘管如此，原PO仍想暫時擺脫職場，專心休息。貼文曝光後，引發網友熱議，紛紛分享自身裸辭經驗，認為「一百萬可以花很久不用擔心」，笑稱，「100萬？那我會先躺好，好好思考下一步再決定」。

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許多網友留言力挺，「裸辭時只有10萬，一個月內就找到工作了」、「人生有80年，離開職場幾年又怎麼了呢」、「存款夠就不要太擔心，身心健康更重要」。也有過來人建議，「可以先規劃好預計休息多久，控制現金流」、「我自己是去菲律賓讀語言學校、再去東南亞旅行，留點錢做緊急備用就好」。

另外，也有人提醒，「精算一下自己每月基本開銷，設定好底線比較安心」、「休息沒問題，但不要真的完全放飛」、「找工作有時需要時間，最好留3個月左右緩衝」、「人生不是只有工作，真的累了就休息一下吧」。

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