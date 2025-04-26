嘻哈創作賽風雨無阻 《水是你爸》奪雙榮耀

南山高中、中國醫藥大學、永春高中共同組隊創作的《水是你爸》榮獲「最佳演出獎」與「網內互打獎」。（台北自來水事業處提供）

2025/04/26 22:40

〔記者何玉華／台北報導〕台北自來水事業處舉辦全國唯一結合環境議題與嘻哈創作的校際賽事「源源不絕！2025嘻哈大賞」，今（26）日下午在公館自來水園區進行決賽，吸引近千位熱愛嘻哈音樂的年輕朋友，不畏濕冷的天氣在雨中撐傘、穿雨衣、淋著細雨相挺；台北市副市長張溫德以一身輕便裝扮融入現場，他強調，園區內新建的3棟多目標大樓，明年完工啟用後，一定會在裡面設置不受天候影響的表演舞台，讓年輕朋友盡情揮灑。台北自來水事業處處長范煥瑛也表示，明年將為創作能量如此大的嘻哈年輕創作者更擴大舉辦。

今年第2屆舉辦的「源源不絕！2025嘻哈大賞」校際競賽，以「Be like water」為主題，創作出年輕人對城市、人群、環境與自我探索的思考，吸引國內外共63校、80組創作團隊參賽；經過1個月網路初賽，在官方頻道累積超過23萬的觀看次數，晉級決賽前10名昨天在現場一較高下，由50名不限年齡、各行各業的嘻哈樂迷擔任「全民評審團」，於活動最後上台投票，票選出由南山高中、中國醫藥大學、永春高中共同組隊創作的《水是你爸》榮獲「最佳演出獎」，且該組同時也獲得由10組參賽團隊互相投票選出的「網內互打獎」，各獲頒3萬元、共6萬元獎金。

請繼續往下閱讀...

擔任「全民評審團」團長、副市長張溫德表示，今年第2年舉辦賽事，規模比去年大，可預見明年會更盛大，希望有一天可以挑戰小巨蛋；他已指示北水處，明年園區內完工啟用的新大樓，一定會「想辦法生出來」空間，讓年輕朋友有更適合、不受天候影響的舞台。讓交通、地理位置優越的公館商圈，重新活躍為年輕人熱愛的商圈。

活動與青年創意品牌逗號市集攜手，年輕的串珠商品創作者王小姐說，她從疫情時因線上工作衍生創作串珠商品，現在雖然從事行政工作，閒餘仍繼續創作，用一顆一顆小珠子串出獨一無二的配飾、包包，希望自己的作品能透過市集被看到，有機會能積攢出創設自己工作室的夢想。第一次參與市集的「似顏繪」蔡小姐說，當民眾坐在眼前讓她畫，有一種被信任的感覺，她也可以畫出自己眼中的對方，是一種很有趣的體驗。

2025嘻哈大賞在公館自來水園區進行決賽。北市副市長張溫德輕便裝扮融入現場。（記者何玉華攝）

現場結合青年創意品牌市集，讓小眾創作者有被看到的機會。（記者何玉華攝）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法