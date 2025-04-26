「潮嚮．山海基隆」青創市集登場 打造港灣夜宴派對

基隆市「潮嚮．山海基隆」青創市集今天在國門廣場登場。（基隆市政府提供）

2025/04/26 21:59

〔記者盧賢秀／基隆報導〕基隆「潮嚮．山海基隆」系列活動今天在國門廣場登場，有20家在地青年創業品牌，結合基隆港的夜色，打造獨特的港灣夜宴派對，明天還有一天，民眾可以在港邊夜色中品嘗在地好味道。

市集現場邀請多組在地創作歌手輪番演出，隨著海風與音樂交織，營造獨具港灣風情。現場還特別設置「夜光主題裝置」及「打卡牆」，讓民眾留下屬於基隆的美好夜宴回憶。

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市府產業發展處長蔡馥嚀表示，市府持續為青年創業者打造展現自我、實現夢想的舞台，從2023年起舉辦「潮嚮．山海基隆」青創市集以來，規模逐年擴大，已成為基隆青年創業的重要指平台，今年市府規劃了4場主題市集，展現基隆青年的創新能量與城市魅力。

產發處青年事務科科長李惠淇補充，第二場「濱港花事」主題市集將於5月24日至25日，在基隆城際轉運站大頂棚舉行，邀請在地花農與手作藝品店家設攤，展售各式花卉與自然風格商品。6月與7月也陸續在國門廣場，舉辦「咖啡香氣」及「夏日海洋」主題市集。

基隆市「潮嚮．山海基隆」青創市集今天在國門廣場登場。（基隆市政府提供）

基隆市「潮嚮．山海基隆」青創市集今天在國門廣場登場。（基隆市政府提供）

「潮嚮．山海基隆」青創市集今天在國門廣場登場，民眾可以在基隆港夜色中享受在地好味道。（基隆市政府提供）

基隆市「潮嚮．山海基隆」青創市集今天在國門廣場登場。（基隆市政府提供）

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