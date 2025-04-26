超扛！金門「親子蜈蚣座嘉年華」重磅回歸 台中家長也帶孩子衝了

金城鎮公所砸下重金，安排專業彩妝師為小朋友「妝人」，增加幾分「貴氣」和「淘氣」。（記者吳正庭攝）

2025/04/26 21:59

〔記者吳正庭／金門報導〕金門親子蜈蚣座嘉年華踩街因疫情影響停辦5年，今天重磅回歸，還有人專程從台中跨海參加，100名小朋友由家長及國軍弟兄合力肩扛，繞行金城鎮市區，為即農曆4月12日舉行的「迎城隍」遶境盛典暖身。

親子蜈蚣座嘉年華以「人力肩扛」，是金門報名「秒殺」熱門活動，不只因為曾創下金氏世界紀錄，「妝人」更是孩童未來成長過程一段特別的回憶。今年開放100個名額，資格限定20公斤以下或120公分以下，剛好大約3到6歲年齡的小朋友，開放報名不久就滿額，其中有1名家長專程從台中電話報名，帶著孩子搭飛機到金門。

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主辦單位金城鎮公所說，今年的親子蜈蚣座共有50節，每節木板約165公分，1塊板上大約可坐2位小朋友，除了爸、媽到場，有的連阿公、阿嬤也加入成為3代同樂。

金城鎮公所為讓小朋友記憶不留白，添購好幾件新衣，並邀請專業彩妝師為小朋友搽脂抺粉，長輩看到小朋友濃妝艷抺，既「貴氣」又「淘氣」，從下午1點多忙到快4點準備出發，有的家長把小朋友扶上蜈蚣座，再來一根棒棒糖，以排解枯坐等待。

李誠智說，蜈蚣座是金門傳統陣頭，有除穢避邪的含意，民間傳說，孩童參加蜈蚣座妝人，將來「聰明健康好帶養」；今年保留10個名額，邀請縣府列案的特境家庭孩童參加，希望神明加持，庇佑孩童學業、家庭都平安順利。李誠智點名感謝陸軍金門防衛指揮部支援國軍參與助扛行列，再次展現軍民一家、團結合作的傳統。

縣府祕書長陳世保說，縣府對於協助具有金門傳統特色的民俗技藝保存不遺餘力，也歡迎台灣本島或對岸廈門的小朋友參與，擴大參與感。

金城鎮公所曾於2011年將金門百節蜈蚣座以「原創性」申請「世界最長純人力肩扛蜈蚣座」通過，成功登上金氏世界紀錄網站，當時記錄到的蜈蚣座是176公尺，「妝人」的小朋友200名，肩扛人力868名，工作人員178名，且經國立金門大學土木與工程管理學系測量，當時蜈蚣座繞行金城鎮市區路線是1680公尺，獲得金氏世界紀錄認證官AnnaLouise Orford專程抵金認證。

金門親子蜈蚣座嘉年華踩街影響停辦5年重磅回歸，100名小朋友由家長及國軍弟兄合力肩扛繞行金城鎮市區。（記者吳正庭攝）

金門親子蜈蚣座嘉年華踩街隊伍行經民生路上，參與的家長和國軍弟兄寸步不離，讓小朋友坐在蜈蚣座上更安全。（記者吳正庭攝）

金門親子蜈蚣座嘉年華踩街活動重新上路，警方不敢掉以輕心，沿路派車派人隨時在旁協助。（記者吳正庭攝）

強調人力肩扛的金門親子蜈蚣座嘉年華踩街活動，進入上坡路段也是一大挑戰。（記者吳正庭攝）

金門親子蜈蚣座嘉年華踩街活動由金城鎮民代表會主席郭永隆（左五）等人敲鑼啟動。（記者吳正庭攝）

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