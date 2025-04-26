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    南台中家扶親子童樂會 關注網路安全

    南台中家扶基金會今天舉行「Be a kid！親子童樂會」，大小朋友開心玩。（南台中家扶中心提供）

    南台中家扶基金會今天舉行「Be a kid！親子童樂會」，大小朋友開心玩。（南台中家扶中心提供）

    2025/04/26 21:26

    〔記者蔡淑媛／台中報導〕428兒保日，南台中家扶基金會今天舉行「Be a kid！親子童樂會」，舉行沉浸式戲劇、才藝隊演出、健康講座、親子闖關等內容，親子玩得不亦樂乎，由於近期網路安全議題受到關注，也安排「數位足跡」大挑戰，讓孩子了解網路陷阱及如何因應。

    親子同樂會有家扶才藝隊─沐舞舞團、扶夢鼓隊表演，還有小朋友最愛的氣球發送、家扶wawa相見歡，以及沉浸式戲劇體驗、童聲小宇宙、親子趣味闖關遊戲等，小朋友闖關後還有機會領到爆米花和霜淇淋。

    關卡還有「數位足跡大挑戰」，大小朋友化身偵探找出網路陷阱，學習一起成為保護兒少的力量；「童聲小宇宙」活動，小朋友在公園的溜滑梯上大聲吶喊，說出自己心中想法，讓孩子勇敢說，爸媽用心聽。

    南台中家扶的中心的幸福小舖也推出限時優惠，到店消費後孩子可抽抽樂一次，通通有獎，讓小朋友驚喜不已，領到小禮物，也有折價券讓小朋友再開心買。

    南台中家扶中心表示，依據教育部調查顯示網路犯罪發生數在5年內成長逾3倍，兒少被害人數在一年也增加超過3成，另外兒少在國小以前就接觸網路者超過2成，提醒兒少接觸網路年紀愈來愈小，數位侵害風險日增，建立兒少數位足跡概念、不輕易外流個資、勿點不明連結等資安意識，積極保護與預防刻不容緩，必須關注兒少網路安全議題。

    南台中家扶基金會今天舉行「Be a kid！親子童樂會」，大小朋友開心玩。（記者蔡淑媛攝）

    南台中家扶基金會今天舉行「Be a kid！親子童樂會」，大小朋友開心玩。（記者蔡淑媛攝）

    南台中家扶基金會今天舉行「Be a kid！親子童樂會」，大小朋友開心玩。（南台中家扶中心提供）

    南台中家扶基金會今天舉行「Be a kid！親子童樂會」，大小朋友開心玩。（南台中家扶中心提供）

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