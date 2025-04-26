佳里金唐殿丙午蕭壠香科會成立 宣告王船醮開始籌辦

台南佳里玉勅皇勅金唐殿今天（26日）成立丙午蕭壠香科會。（記者楊金城攝）

2025/04/26 20:40

〔記者楊金城／台南報導〕台南市定民俗南瀛5大香科之一的蕭壠香科每3年1科，明年舉辦丙午蕭壠香科五朝王醮，佳里玉勅皇勅金唐殿今天（26日）成立丙午蕭壠香科會，「正案」王李子峯向千歲爺呈上稟文，唱名、用印，香科會長黃維明為香科會執事人員披彩，宣布上任。

佳里金唐殿主祀玉勅代天巡狩朱府千歲、雷府千歲、殷府千歲，為蕭壠地區17角頭24村庄的公廟信仰中心。

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金唐殿丙午蕭壠香科會成立是地方大事，台南市民政局局長姜淋煌、議員陳昆和、方一峰出席觀禮，由金唐殿主委黃維明率全體人員向玉皇上帝、三官大帝、丙午值年千歲等神明跪拜，總幹事蔡忠寶唱文拜表，由黃維明正式授任王李子峰擔任王府「正案」，亦即千歲爺的祕書長，接著黃維明被授任丙午香科會長，唱名用印在紅彩披上蓋印，黃維明逐一為香科會幹部披彩，宣告蕭壠香科王醮開始籌辦。

金唐殿丙午蕭壠香科會成立，遠從婆羅洲西北角的「汶萊坡代天府」進香團正好來訪，分享金唐殿的喜事。

丙午蕭壠香科會各部門名單：副會長陳駿逸、楊志超、鄭天圖、黃惠容、副會長兼金香部部長楊順德、祭祀部長黃博彥、財務部長郭銘雄、出巡部長顏旭成、總務部長蔡舜宜、公關部長陳立國、蜈蚣部長黃士源、監查部長陳仙註、正案王李子峯、副案王李中泰、王燦龍、總幹事蔡忠寶；名譽會長蘇清進、林清心、鄭添仁、榮譽會長吳政雄、鄭惟謙、張少惠、林和均、楊輝煌、王智銘、吳信賢、黃瑞祥、張美華。

蕭壠香科王府「正案」王李子峯為香科會執事幹部唱名、用印，再由香科會長披彩帶。（記者楊金城攝）

蕭壠香科王府「正案」王李子峯為香科會執事幹部唱名、用印，再由香科會長披彩帶。（記者楊金城攝）

王府「正案」為台南佳里金唐殿丙午蕭壠香科會長黃維明披掛彩帶授任。（記者楊金城攝）

蕭壠香送王船每三年一科舉辦。（資料照，記者楊金城攝）

蕭壠香的蜈蚣陣有108節。（資料照，記者楊金城攝）

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