同事聚餐變調？吃火鍋AA制竟圈食材扣錢 網笑：又不是吃迴轉壽司

2025/04/26 23:12

吃火鍋遇到精算AA的同事，引發網友討論。示意圖。（資料照）

〔即時新聞／綜合報導〕部門聚餐本該輕鬆愉快，卻因一名「精算大師」同事引發尷尬場面。網友在Dcard分享，與同事同到雅香石頭火鍋聚餐，總共5人原本打算平分帳單，沒想到有同事特別圈出自己沒吃的食材，要求扣除費用。原PO表示，過去從未遇過這麼細算的人，雖然平時感情不錯，但這次真的讓人無言，因此上網求助「有沒有高情商的回應方式？」

綜合貼文，當天聚餐餐費總額為3815元，平均一人760元，原PO習慣先刷卡後再收款。不料其中一名女同事之後在群組貼上照片，標出自己沒吃的項目，堅持只想付自己吃的部分，理由是「原以為能分開結帳」。原PO無奈表示，火鍋本來就是共享餐，難道要像開會一樣記錄每個人吃了什麼？事件曝光後，引發大批網友共鳴與熱烈討論。

原PO表示，部門聚餐本應輕鬆，沒想到因同事「圈食材扣款」引發尷尬。（擷取自DCARD）

有網友認為，「吃雅香這種石頭火鍋哪有辦法分的這麼細啦」、「又不是在吃迴轉壽司，她能保證都沒夾到肉嗎？」直言「這種人通常骨子裡都是小氣鬼」、「感覺就是很愛計較的人，下次就不要找了」直呼「吃飯還要這樣算也太麻煩了吧」。但原PO後來也替同事緩頰，表示「可能對剛出社會的25歲妹妹來說，一餐七八百真的太貴」。

對此，其他網友則分享自身經驗，有人感嘆「我因為過敏平常就吃很少，最後還是平分，之後乾脆自己找適合的餐廳避開尷尬」，也有人指出「以女生的食量來說，300多的個人石頭火鍋就能吃很飽」建議「精算可以，但應該吃之前就先講好」或笑稱「平分下來差一百不會讓你變有錢人，但會讓你沒朋友」。

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