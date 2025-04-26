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    台積電南科廠員工、眷屬台江淨灘 取消發餐盒減少一次性垃圾

    志工們在台江國家公園大員港生態溼地沿岸淨灘，撿拾大型漂流物與廢棄垃圾，現場可見廢棄壓縮泡棉與網具。（讀者提供）（記者王捷攝）

    志工們在台江國家公園大員港生態溼地沿岸淨灘，撿拾大型漂流物與廢棄垃圾，現場可見廢棄壓縮泡棉與網具。（讀者提供）（記者王捷攝）

    2025/04/26 20:40

    〔記者王捷／台南報導〕台積電南科廠區GPS部門攜手台積電文教基金會，今天在台江國家公園大員港生態濕地淨灘，超過40名員工及眷屬清出寶特瓶、飲料杯、塑膠袋及塑膠桶、漁網、針筒等垃圾。

    活動也鼓勵自備水壺與飲用水，取消發送餐盒，減少一次性垃圾，淨灘過程中減少新污染源。主辦團隊安排導覽與解說，向參與者介紹海洋廢棄物來源、對生態系統的影響及後續處理方式，帶領認識台江國家公園內的紅樹林及候鳥棲地資源，提升環境保育意識。

    台積電南科廠區GPS部門說，作為全球半導體產業的領航者，企業深知對環境保護的責任，透過實際行動參與在地生態保育，凝聚團隊力量，也為永續地球盡一份心力。這次活動呼應聯合國永續發展目標（SDGs）「保育與永續利用海洋與海洋資源」，並希望激勵員工從生活中實踐減塑行動。

    台積電持續結合內部資源與外部夥伴，深化綠色供應鏈管理，履行企業社會責任，攜手推動永續未來。

    淨灘活動中志工清理出多支針筒、注射筆等危險廢棄物。（讀者提供）（記者王捷攝）

    淨灘活動中志工清理出多支針筒、注射筆等危險廢棄物。（讀者提供）（記者王捷攝）

    台積電南科場員工與眷屬聚集分類垃圾，身穿紅色上衣，專注整理撿拾來的海洋廢棄物。（讀者提供）（記者王捷攝）

    台積電南科場員工與眷屬聚集分類垃圾，身穿紅色上衣，專注整理撿拾來的海洋廢棄物。（讀者提供）（記者王捷攝）

    台積電志工於活動現場舉辦環境教育導覽，講解減少垃圾的重要性，後方可見以「ZERO WASTE」為主題的教育展板。（讀者提供）（記者王捷攝）

    台積電志工於活動現場舉辦環境教育導覽，講解減少垃圾的重要性，後方可見以「ZERO WASTE」為主題的教育展板。（讀者提供）（記者王捷攝）

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