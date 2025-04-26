統測英文科 陳傑憲入考題

統一獅陳傑憲。（資料照）

2025/04/26 19:56

〔記者林曉雲／台北報導〕四技二專統測今（26）日考英文科，全國教師會評論英文科教師群解析，今年統測英文命題大翻新，時事素養加上跨域思維，閱讀統整力成為得分關鍵，與去年相比難度提升，預估分數肯定下降，統一獅隊長陳傑憲入考題，考字彙。

新北市立三重商工老師陳涵瑋表示，今年時事題考在字彙題第8題，提到陳傑憲為2024年世界棒球12強賽的MVP，屬融入國際體育賽的時事；第21至24題為國際技能競賽（WorldSkills Competition）相關時事；第25至28題提為電子菸對青少年影響的公共健康議題。

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此外，跨科目單元題的第36至38題組，為結合生物醫學、農業科技、再生能源跨領域整合的題目；第39至42題為台灣蘭花產業與生態保育相關之題目，陳涵瑋表示，不僅結合時事與創新，也為經濟及環境生態的跨領域題目。

但陳涵瑋指出今年英文科有爭議題，第9題選同義字，題目第一個字母為大寫，但選項中第一個字母全部為小寫，審題宜更謹慎。

評論教師包括：新北高工老師呂芳鎮、台北松山家商老師鄭瑞芝、台南高商老師蘇柏帆、北港高中老師洪國棟、台北市士林高商老師陳妍潔及胡慧兒、台北市中正高中老師張敬欣。

全國教師會評論統測英文科教師群解析，今年命題大翻新，閱讀統整力成為得分關鍵，預估分數肯定下降。（圖由全教會提供）

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