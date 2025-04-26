高薪跳槽換來資遣！她嘆像被當「免洗筷」網這樣建議

網友發文分享，朋友遭高薪挖角後，短短數月就因拒絕無預警降薪被資遣，示意圖。（情境照）

2025/04/26 23:38

吳裕堯／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕跳槽是為了追求更好的發展，卻也可能反而陷入更糟的處境。網友發文說，朋友被高薪挖角，但短短數月就因拒絕無預警降薪被資遣，過程中還面對主管擺爛、工作量過重等問題。貼文引起網友熱議。

網友在Dcard發文說，朋友在前公司工作穩定，但領年終前被另一家公司高薪挖角，未料，入職僅數個月就遭資遣。她透露，朋友在新公司的工作內容繁雜，行銷、廣告等項目幾乎全一人包辦；最令人氣憤的是，主管工作態度消極又毫無專業背景，卻獲得老闆高度信任與庇護。主管經常於上班時間滑手機、網購，卻將所有任務丟給部屬處理。

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更令人無奈的是，公司毫無預警突然以經營狀況不佳為由宣布降薪，原PO朋友拒絕接受，幾天後就被資遣，由於年資過短，只獲最低標準的補償。原PO感嘆，朋友前一份工作尚未完全結束，就在新公司被當作「免洗筷」對待。最後她問「有沒有人遇過這種公司？這種操作有辦法申訴嗎？還是根本沒救了」？

許多網友看了提出建議，「可以告公司非法資遣，但就是要有時間長期奮戰打官司」、「要跳槽要先查一下公司簡介跟規模，要不然真的會像你說得跳到一個坑更慘」、「挖角跳槽要簽合約，看幾年一約，怎樣都可以保留一些後路」。

另外，不少人也分享自身經驗，「很多高階管理層都有問題，之前我也是被挖腳，遇到一個什麼都不會還裝懂的主管，最後他請我離開，離開後還挖坑給我跳」、「前一個科技公司也是這樣，明明其他人都在外面滑手機聊天、座位上吃餅乾配茶。隔壁的我連喝水時間都沒，身體跟內心都很煩」。

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