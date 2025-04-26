統測英文陳傑憲、李洋、王齊麟入題 全中教評用字難度較去年提升

全中教教師評今年統測英文科試題難度。（全中教提供）

2025/04/26 19:38

〔記者楊綿傑／台北報導〕114統測首日下午考英語文，全中教教師群評析，考題選材方向多元並結合時事，具國際觀。包括世界技能競賽與台灣運動英雄陳傑憲、李洋、王齊麟等皆入題，用字難度較去年提升。

全中教指出，今年考題中，以綜合測驗中與技職教育最為相關之，去年於法國里昂舉辦的世界技能競賽最為吸睛，同時也有提醒學子健康的電子菸主題。字彙題10題皆為高頻單字，詞性分配平均。綜合測驗題數維持去年的8題。

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而閱讀測驗素養題維持為3篇圖表題，包括在理工領域有傑出表現的女性、手機資費方案、歷年颱風分析表等，選材皆與生活高度連結，但文字用字難度提升，學生需具有一定字彙量，方能理解文意。至於第4篇閱讀測驗則以AI延伸至超級電腦為選材；第5篇探討台灣的重要出口經濟作物—蘭花。手寫題難易度較去年挑戰性稍增。

此外，大眾熟悉的台灣運動英雄陳傑憲、李洋、王齊麟均入題，除了國際運動賽事，另有與技職教育高度相關的國際技能競賽，與台灣重要出口產業介紹，顯見出題方向在國際化上之著墨，在教學上有助於教師引導學生共同關心世界，成為世界公民。今年試題符合108課綱精神之選材與題型，整體難易度對中等程度以上同學較為有利。

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