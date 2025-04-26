不被命運擊倒！高雄榮總「鋼琴王子」許宏明 獲選模範勞工

雙眼弱視的「鋼琴王子」許宏明（左）獲模範勞工表揚，兒子陪同感受獲獎的喜悅。（記者許麗娟攝）

2025/04/26 20:59

〔記者許麗娟／高雄報導〕五一勞動節前夕，高雄市今（26）日在林皇宮表揚今年度81名模範勞工及38家優良工會，有「鋼琴王子」之稱的高雄榮總社工室員工許宏明，雖然雙眼視神經萎縮影響視力，但不僅用音樂撫慰病人與家屬，也自學英語協助外籍人士就醫翻譯，不向命運認輸的精神獲得表揚。

5歲起學琴的許宏明，一路從音樂班研修到音樂研究所，他因專注於學習造成高度近視，2004年因誤點不當眼藥水，導致雙眼視神經萎縮變成弱視，嚴重衝擊到他的學習及鋼琴之路。

請繼續往下閱讀...

2011年，高雄榮總醫院獲贈1架鋼琴，他在院方的支持下在院內舉辦鋼琴演奏，原先只預定彈奏2週，結果反應太好，反而變成每週的固定演奏。許宏明說，曾有1名安寧病房的病人很愛聽他演奏，常常會推床躲在角落聽，但2個星期後，這名病人就離世了，昏迷前還寫信向他表達感謝，讓他相當感動。

為了協助醫院的行政工作，許宏明即使眼睛弱視，卻仍自學英文取得全民英檢中級證書， 協助外籍人士就醫時的口譯服務；他也以自身經歷鼓勵同樣身體有缺陷的勞工「不要放棄」，他說，「我們在職場比較弱勢當然會很辛苦，但堅持自己、多學習、多請教別人，努力也會獲得成就」。

模範勞工朱冠達是高雄市輪船公司鼓山渡輪站船長，每日載運乘客往返旗津，去年11月在勤務途中遇有乘客不慎落海，朱冠達第一時間駕船並指揮船員協尋，順救起乘客送醫救治。

高雄市長陳其邁指出，146萬名勞工是高雄發展最重要的基礎，高雄從2019年銷售額的4.5兆元，至今已增加1.5兆元，達到6兆元的產值，都是勞工努力的成果。市府除了致力於加強職場安全檢查，以降低勞工的職業災害和保障勞工的權益，這次美中關稅貿易戰，對高雄的產業衝擊相當大，高雄也成立專案小組密切注意產業的變化，將對於勞動情況，適時的給予協助。

勞工局長江健興表示，每一位獲獎的模範勞工都是各行各業的楷模，感謝辛勤付出的勞工朋友們，形成推動高雄向前行進的能量。

獲選模範勞工的泰籍移工威拉鳳，穿著泰國傳統服飾出席接受表揚。（記者許麗娟攝）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法