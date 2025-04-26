奪信誼幼兒文學獎幼兒圖畫書首獎 鄭萱婕曝緣自一句「吃飽了嗎？」

信誼幼兒文學獎今天頒獎，文化部長李遠（左三）允諾未來會用政府力量支持繪本創作，信誼基金會董事長張杏如（右三）說，過去36年出版104本書，包括37本國際版權，帶著台灣走向世界。（信誼基金會提供）

2025/04/26 22:08

〔記者林曉雲／台北報導〕第37屆「信誼幼兒文學獎」今（26）日頒獎，幼兒圖畫書首獎由鄭萱婕《來，我跟你說-地球人聽話指南》奪得，23歲王照鈞以《藍皮慢火車》獲佳作，兒童文學組首獎從缺，鄭若珣《毛線團太郎的一生》和劉毓婷《艾瑪的瘋狂探險》脫穎而出，獲得佳作。文化部長李遠頒獎時肯定信誼堅持37年非常不容易，允諾未來也會用政府力量支持繪本創作。

信誼基金會董事長張杏如說，信誼幼兒文學獎徵獎37年，是很長的歲月，從開始做到現在，已涵蓋3個世代，培育3個世代創作者的成長，在堅持為了孩子而創作的初心下，過去36年來已出版104本書，其中37本授出國際版權，不只滋養我們的孩子，也帶著台灣走向世界。

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鄭萱婕自第28屆起參賽，10年間4度獲得佳作，終於以《來，我跟你說-地球人聽話指南》拿下首獎。她說明，創作以外星人的視角切入，幽默呈現語言與文化的差異，外星人為取得地球居留證，學習「地球語言」，第一課便是「聽話」，一句簡單的「來，我跟你說」，在不同情境下竟有截然不同的意涵。

鄭萱婕提到，大學時代與外籍老師及交換生的交流經驗，一句平常問候語「吃飽了嗎？」打完招呼就離開，初來乍到的外籍生卻誤以為要邀他一起用餐，讓她深深體悟，同一句話會因不同情境而有多種詮釋。

此外，鐵道迷王照鈞，以《藍皮慢火車》深刻喚起模糊記憶的慢車時代，中學時代曾到花蓮追「光華號」火車，成為鐵道忠實粉絲，之後經常透過影像分享鐵道光景，去年追完「藍皮解憂號」後，便想畫一系列的插畫製成明信片 恰巧看到徵獎訊息，便決定將插畫創作成繪本參賽。

今年兒童文學組首獎從缺，但鄭若珣述說《毛線團太郎的一生》，溫柔營造出毛線編織和修補的夢想，「助人中亦完成自我」的正向飽滿生命旅程；《艾瑪的瘋狂探險》由劉毓婷創作，描繪創意女孩在校園中的奇思妙想與人際互動，她因先生工作調動旅居各國，觀察到孩子在文化轉換中的掙扎與成長，古靈精怪的艾瑪就像許多現代孩子，雖與眾不同，但只要有冒險的勇氣，就能擁有閃亮的人生旅程。

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