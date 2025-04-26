統測國文科閱讀量大、議題廣 全中教：考生嚴峻考驗

統測國文考題偏難，全中教教師群認為超脫國文教學之專業，可能導致學生失去學習動力。（記者楊綿傑攝）

2025/04/26 18:44

〔記者楊綿傑／台北報導〕統測首日第二科考共同科目國文，全中教教師群認為，題目偏難，對考生是嚴峻考驗。選擇題結合生活、產業與跨文化情境，評量考生閱讀、應用、延伸思考的能力。考題包括10題單題與7組（共28題）閱讀題組，全卷總字數較前2年略為增加，閱讀測驗的文本與議題結合，然文章甚長且資訊複雜，考生答題的時間壓力可能增加。

全中教說明，前10題是字形、詞義及文意重組為主的基本題型，但加入因果論證之圖解、雙氣泡等心智圖，題殼本身亦要求考生具備排列比較之能力，較以往需耗費更大量之作答時間。從11題開始，有7大題閱讀題組，甚至首次出現單一題組有5題，加重考生閱讀理解之負荷。閱讀內容雖與議題結合，並觸及各學群領域，但作答時，需要大量先備知識方能應對。

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全中教舉例，如16至19題，將博物館器物擬人化，結合歷史與科學面向，驗收學生資訊檢索能力，又連動〈桃花源記〉及〈天工開物〉核心古文，雖測驗層級雖不難，但閱讀量頗大。而36至38題，皆屬地理、歷史、科學及產業等跨域考題，考驗學生綜合先備知識及非連續文本閱讀能力，對考生而言具高度挑戰性，有背離國文科本位之疑慮。

全中教認為，考生生必須廣泛涉獵社會各領域基礎知識，使自己成為博學多能之公民，方能應對本次閱讀題組的挑戰。而如此廣泛且具深度的閱讀知識，實超脫國文教學之專業，故可能導致學生更加手足無措，對課堂失去學習動力。建議統測中心將考題核心往國文本位教學遷移，使一線教師的教學能更趨近於國語文教學目標。

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