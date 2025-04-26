基隆也衝來！嘉義市大業實中新生登記 收80人來151人將抽籤

大業實中新生登記報名截止，招生名額80人，吸引151人登記將抽籤。（大業實中提供）

2025/04/26 18:53

〔記者王善嬿／嘉義報導〕嘉義市大業實驗國中25、26日舉辦114學年度新生登記報名，招生名額80人，第一天就破百人登記，兩天下來共151人報名登記。校方說，其中60人依照學區設籍先後錄取公告，再自91名登記報名者中，抽出20名新生。

大業實中校長陳明君說，今年新生登記，發現有來自基隆八堵、南投、雲林等學生跨縣市登記報名，來自八堵的家長透露，孩子國小就讀實驗學校，考量升高中仍要兼顧數、社、自、英等學科，又希望實驗教育能銜接，全國跑透透，參加大業實中家長說明會，帶孩子參加課程體驗後，決定到嘉義市就讀，希望能幸運抽中錄取入學。

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陳明君說，學校2023年轉型，因實驗三法特定教育理念，每年僅收80個名額都滿額。學校發展AI實驗課程、數學藝術跨域、海洋探索、國際教育、在地實踐與美學及四季課程，與高教攜手研發課程，以「自主樂學、健康活力、思辨行動、共融有禮、世界公民」為學生核心圖像，致力於培育具創新與跨域能力的未來人才，獲家長認同，讓孩子報名就讀。

大業實中創新、跨域課程，受到不少家長與學生認同。（大業實中提供）

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