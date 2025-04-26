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    超狂！高中生為園遊會手作「拍貼機」 師長變身「聯名框」

    彰化市精誠中學的學生，為了園遊會打造拍貼機，還做了攝影棚。（民眾提供）

    彰化市精誠中學的學生，為了園遊會打造拍貼機，還做了攝影棚。（民眾提供）

    2025/04/26 19:59

    〔記者劉曉欣／彰化報導〕太有才了！園遊會只能賣吃的嗎？彰化市精誠中學高2學生，則是動手打造有攝影棚的「拍貼機」，師長變身為「聯名框」，頓時成為全場最熱門的攤位，4個半小時吸引2、300人來拍貼！

    這個超人氣的拍貼機出自精誠中學高二生之手，導師楊一郎表示，當初學生說要手做「拍貼機」時候，覺得這是個不可能的任務。沒想到，學生竟然做到了。

    楊一郎說，學生結合年輕人最具話題的拍貼，再發揮青春的創意，連老師、校長都拉進來變成「聯名框」的模特兒，把課堂上所學到的東西都學以致用，尤其是在園遊會創造滿滿的人氣，真的是讓人感到驕傲，尤其是學生徐晨馨、巫承栩、劉宇倫、林汝湄、嚴崇軒、葉晟詳等人發揮團體戰的精神，一起從無到有做出來，真的是太棒了。

    至於，會想在園遊會推出「拍貼機」服務，學生表示，因為大多數園遊會的攤位都是賣吃的，但他們看到網路上有屏科大所做「拍貼機」影片，覺得這會有賣點。但開始動手做才發現，影片是放在室內，但他們要放在戶外，不只要做拍貼機，還要當木工做個小小攝影棚。

    不過，當完成拍貼機攝影棚，準備要從樓上搬到樓下，才發現體積太大搬不了，最後在校長游源忠的協助下，以繩子吊掛垂降一樓地面。當在園遊會一亮相，立即就受到師生熱烈歡迎，許多人排隊就是要來玩拍貼機。

    游源忠說，學生的創意令人刮目相看，拍貼機叫好又叫座，成為園遊會的吸金機，而拍貼機在園遊會結束，所有材料都資源回收，作為老師教材使用，而不是當垃圾丟棄。

    彰化市精誠中學的學生為了園遊會，手作「拍貼機」，還打造攝影棚。（民眾提供）

    彰化市精誠中學的學生為了園遊會，手作「拍貼機」，還打造攝影棚。（民眾提供）

    彰化市精誠中學的學生為了園遊會，手作「拍貼機」，還打造攝影棚。（民眾提供）

    彰化市精誠中學的學生為了園遊會，手作「拍貼機」，還打造攝影棚。（民眾提供）

    彰化市精誠中學的學生，為了園遊會打造拍貼機，還做了攝影棚，因為體機太大，只好從樓上吊掛下來。（民眾提供）

    彰化市精誠中學的學生，為了園遊會打造拍貼機，還做了攝影棚，因為體機太大，只好從樓上吊掛下來。（民眾提供）

    彰化市精誠中學園遊會出現超人氣的拍貼機‧學生邀請師長來做聯名框。（民眾提供）

    彰化市精誠中學園遊會出現超人氣的拍貼機‧學生邀請師長來做聯名框。（民眾提供）

    彰化市精誠中學園遊會出現超人氣的拍貼機‧學生邀請師長來做聯名框。（民眾提供）

    彰化市精誠中學園遊會出現超人氣的拍貼機‧學生邀請師長來做聯名框。（民眾提供）

    彰化市精誠中學園遊會出現超人氣的拍貼機‧學生邀請師長來做聯名框。（民眾提供）

    彰化市精誠中學園遊會出現超人氣的拍貼機‧學生邀請師長來做聯名框。（民眾提供）

    彰化市精誠中學園遊會出現超人氣的拍貼機‧學生邀請師長來做聯名框。（民眾提供）

    彰化市精誠中學園遊會出現超人氣的拍貼機‧學生邀請師長來做聯名框。（民眾提供）

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