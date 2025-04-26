佳節前夕讚頌母愛 柳營、後壁、佳里表揚模範母親

82歲陳盧老也（前左五）代表柳營獲選台南市模範母親，由區長顏文穗（前中）表揚。（公所提供）

2025/04/26 18:50

〔記者楊金城／台南報導〕台南市後壁區、柳營區、佳里區今天（26日）舉辦母親節感恩表揚活動，子女對母愛的感受就如同「甜在心頭、母愛如糖」，她們每個人的故事都是溫暖人心的生命篇章，體現出母親的偉大與力量。

後壁區公所表揚地點選在台糖後壁烏樹林休閒園區，特別安排模範母親與家人一同搭乘充滿懷舊氛圍的五分車，回味開心的旅遊時光，留下充滿美好回憶的合照。後壁區長李至彬表揚每位媽媽，感謝媽媽們把最精華的青春歲月奉獻家庭和孩子，「甜在心頭 母愛如糖」是子女心中對母親深刻情感的最佳詮釋。

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後壁區「慈暉媽媽」有林黃秀鳳、賴羅嬌、徐黃秀女、周李碧女、廖曾貴枝、王吳玉華、黃張梅、李呂阿欵、王廖粉、林滿、張陳澄江、余白菜甲、賴陳藕、賴寶秋等14位。其中長短樹里周李碧女代表後壁獲選台南市模範母親，現年77歲的周李碧女在丈夫英年早逝後，獨自扶養6名子女各有所成，她還擔任社區據點及環保義工隊志工。

台南市民政局長姜淋煌、佳里區長林耿漢頒贈賀匾表揚16位佳里區模範母親「慈暉媽媽」，林耿漢感謝母親們憑藉著堅毅的性格與勤儉的生活態度，給予孩子最厚實的支持與避風港。

佳里區模範母親有呂姜秋月、張秀儉、吳陳惠麗、陳黃麗芳、吳張素菊、陳張安、劉謝糖、陳黃玉女、陳黃金花、王林玉琴、張邱金爾、羅方錦雲、莊徐壁、鄭郭麗華、林麗珍、黃邱秀瑞。其中呂姜秋月代表佳里區獲選台南市模範母親。

柳營區13位模範母親由市長夫人劉育菁、區長顏文穗表揚，劉育菁代表市長黃偉哲感謝母親扮演家庭最甜蜜的呵護；顏文穗說，透過表揚宣揚模範母親的感人事蹟，不僅凝聚家庭情感，也為社會樹立榜樣，發揚「見賢思齊」的精神。

柳營區模範母親有卓淑玲、柯秀鄉、沈月卿、蘇玉娟、王楊水仙、蔡劉金止、吳熟穗、林吳金珠、吳蔡富美、陳盧老也、廖沈月女、顏王春金、黃林桂香；82歲陳盧老也代表柳營獲選台南市模範母親；公所並安排在地柳營農會鮮乳包子饅頭、強尼甜點龍鬚糖、恬米屋米蛋糕、晶瑩玉饌查畝營ㄟ米及大成長城雞肉鬆等美食。

柳營模範母親顏王春金（前中）。（公所提供）

精采舞蹈祝賀母親節。（佳里區公所提供）

台南市民政局局長姜淋煌（前中右）、佳里區長林耿漢（前中左）頒贈賀匾表揚16位佳里區模範母親。（公所提供）

後壁區公所安排模範母親與家人一同搭乘充滿懷舊氛圍的烏樹林五分車，回味開心的旅遊時光，後壁區長李至彬（前左一）陪同搭乘。（公所提供）

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