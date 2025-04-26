台中物調券5/2~5/4放送 逢甲夜市這10家名攤憑券加碼優惠

逢甲夜市使用物調券消費，逾10家名攤祭出憑券消費就送美食、升級份量等優惠。（台中市經發局提供）

2025/04/26 19:49

〔記者蔡淑媛／台中報導〕台中市今年物調券活動5月2日到4日開跑，民眾憑現金100元，即可兌換價值200元的物調券，經發局指出，今年逢甲觀光夜市「黃記麻油雞」、「將軍滷味」、逢甲溫家地瓜球」等逾10家知名攤商響應，祭出憑券消費就送美食、升級份量等優惠，邀請各地朋友兌換，來場吃貨饗宴、解鎖夜市美食。

經發局說，這次物調券活動共有14處夜市加入，其中，逢甲觀光夜市集結人氣攤位聯手加碼，要將巷弄裡的好味道端給消費者，首先，逢甲觀光夜市裡的超人氣美食「黃記麻油雞」為犒賞排隊兌換物調券的民眾，推出憑物調券消費，即贈送一碗麻油麵線。

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享用完熱騰騰的麻油麵線後，推薦消費者到「元火烤魚」消費另一張物調券，即可獲得紅茶或綠茶一杯，清涼消暑；「炙燒骰子牛」、「松阪豬」及極具特色的「岩烤鱷魚」等攤位，則是憑物調券再加送50元份量美食。

另外，深耕逢甲觀光夜市多年的老字號「將軍滷味」也大方提供只要憑物調券消費，即可免費加點一份20元商品；還有只要一出攤就大排長龍的「逢甲溫家地瓜球」，憑物調券消費，攤商免費再加送5顆地瓜球；知名小吃「丁香旗魚串」、「翰記杏鮑菇」與近期新興攤位「薯薯派對」，也祭出用物調券可直接升級成為大份量。

經發局提到，逢甲觀光夜市內懶人首選的「懶人蝦」，使用物調券可以再多贈送二隻烤蝦；「帝王蟹肉棒」憑物調券就可以買到超值三隻，讓饕客吃飽又開心；飽餐一頓可以再走到「逢甲歡樂遊戲王」玩射氣球等古早味遊戲，買兩局送一局。

台中市府今年首次將物調券提前到5月2日到4日發放，比過往3年提早近兩個月，這次將於公私立市場、攤販集中區、商圈等107處發送35萬份物調券。

逢甲夜市的「歡樂遊戲王」推出憑物調券，玩射氣球等古早味遊戲，買兩局送一局。（台中市經發局提供）

逢甲夜市使用物調券消費，逾10家名攤祭出憑券消費就送美食、升級份量等優惠。（台中市經發局提供）

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