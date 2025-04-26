高雄「大型犬游泳盃」清涼開戰 萌犬波波奪冠無限暢游1個月

萌犬波波奪下高雄大型犬游泳盃冠軍，由農業局副局長高鎮遠（左）頒獎。（高雄市政府提供）

2025/04/26 19:18

〔記者陳文嬋／高雄報導〕高雄市「大型犬游泳盃」今天登場，12組飼主帶領大型愛犬，上演冠軍爭奪戰，現場逗趣十足，由萌犬波波勝出，獲得無限暢游1個月，飼主開心說最實用的夏季禮物。

動保處去年搶搭巴黎奧運熱潮，推出一系列「毛孩嗷運會」，精彩活動場場秒殺，不但人狗同樂受歡迎，也強化飼主責任感，眾人敲碗今年再辦。

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高雄天氣逐漸變熱，動保處今年與好伴空間「多野樂寵物旅館」合作，提前推出「大型犬游泳盃」，主打安全寵物水上運動，宣告高雄寵物清涼活動開跑，帶動高雄寵物市場新趨勢。

動保處開賽前邀請專家講授狗狗救生衣穿戴操作、下水前暖身活動、水中安撫及引導、中場休息觀察、再次入水觀察方式與引導、游泳結束後腿部肌肉放鬆按摩等知識，希望參賽狗爸媽可以時常帶狗狗運動培養默契。

「大型犬游泳盃」今天登場，人狗選手暖身結束後，在動保處揮旗及動物行為訓練專家指揮下，人狗選手依序開跑，現場親子歡呼聲此起彼落，不斷為愛犬加油打氣。

12組大型犬爭奪冠軍，由飼主帶領愛犬一起下水，陪同犬隻一起游泳，直到終點完成比賽；比賽過程戰況激烈，最終由波波奪下冠軍盃，獲得最大獎1個月無限暢游。

波波的飼主說，愛犬年紀大，時常以游泳作為復健，獲得無限暢游1個月，對波波而言，無疑是最實用的夏季禮物。

動保處說，有趣的寵物活動除了增進飼主與寵物間關係，透過活動同時推出好伴講座，讓飼主們享受寵物陪伴同時，也能正確處理飼養過程中遇到各種難題，以及了解應負起的相對責任；好伴空間也能發揮社會責任，透過自主性課程與活動，成為動保種子教師一份子。

高雄大型犬游泳盃今登場，上演冠軍爭奪戰，現場逗趣十足。（高雄市政府提供）

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