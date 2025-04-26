新竹桐花小旅行爆滿！寶二水庫將設旅遊服務中心

小朋友參加「桐遊寶山」桐花手作活動。（記者廖雪茹攝）

2025/04/26 21:59

〔記者廖雪茹／新竹報導〕新竹縣寶山鄉「桐遊寶山」桐花祭活動今（26）日在寶山第二水庫扶輪公園熱鬧登場；即使一早春雨霏霏，兩梯次的桐花小旅行依然爆滿，健行與飛盤挑戰賽吸引眾人熱情參與。鄉長邱振瑋宣布好消息，表示寶二水庫周邊未來將擁有「大隘客庄寶山旅遊服務中心」、背包客旅館、露營區，還有壘球場及綜合運動公園，結合北埔、峨眉與竹東建構完善旅遊網，即將成為新竹縣重要的觀光休閒旅遊廊道。

鄉長邱振瑋表示，寶山仙爺廟已通過1公頃遊憩用地撥用，將打造「大隘客庄寶山旅遊服務中心」，涵蓋旅遊服務中心、背包客旅館、露營區、餐飲、市集以及仙爺廟宗教服務中心等設施，對面草坪區也將打造壘球場及綜合運動公園，可以整合寶山水庫、寶二水庫的環湖步道、山水美景，再連結起北埔老街、峨眉十二寮，讓大隘3鄉與竹東建構完善的旅遊網，無論是路跑、遊湖、自行車、自駕遊，這一整片的觀光休閒旅遊廊道將能讓旅客享受自在悠游的美好體驗。

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分為上午、下午兩個梯次的「寶山桐花小旅行」，帶領遊客走訪新城風糖、木炭的家、桐花步道以及寶二水庫扶輪公園，並可以參與DIY手作黑糖饅頭與桐花製作。此外，寶山鄉公所還安排了健行活動、飛盤挑戰賽、客語三行詩徵選，以及在地特色的「桐花市集」，引導遊客走進春日山城，感受寶山的自然與人文風情。

特別的是，今年寶山鄉公所政風室也在活動中設置「廉政宣導」專區，透過互動遊戲與有獎徵答，寓教於樂地將廉潔誠信的觀念傳遞給大眾。政風室代理主任蕭佩姸強調，透過生活化、趣味化的宣導方式，不僅能讓民眾願意參與，還能讓廉政文化深入人心，落實於日常生活之中。「我們希望讓民眾在賞花的同時，也能帶回一份對誠信與正直的思考，這才是活動的最大意義。」

延續去年廣受好評的「客語三行詩徵選」，今年仍然廣邀各界以「客語漢字」創作投稿，共有55件作品參賽，經專家、學者評審後，由古秋婷的《花雨落寶山》拔得頭籌：「桐花滿山開，春風拂面落香來，遠山如黛映青苔」，獲得第二名的是寶山鄉民陳正芬的《寶山春韻》：「寶山花正開，水庫清波照白雪，桐影飄香過客來。」而詹雅淳則以《花影藏春光》得到第三名，另外詹立瑜、翁世雄、許嘉瑜、許雅淳、韓守惟、何侑宸、張昭卿、謝嘉文、陳柏昊等10位作者則名列優等，精煉簡潔的詩作，讓大家都感受到客家文化的深度與溫度。

「桐遊寶山」桐花祭活動健行活動。（記者廖雪茹攝）

「桐遊寶山」桐花祭活動「客語三行詩徵選」頒獎。（記者廖雪茹攝）

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